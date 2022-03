Millie Bobby Brown diventa regista grazie a Samsung

Per il suo debutto dietro la macchina da presa, Millie Bobby Brown ha collaborato con Samsung realizzando un breve cortometraggio.

Millie Bobby Brown è pronta a diventare anche regista, oltre che giovanissima attrice di successo, infatti ha collaborato con Samsung per realizzare un corto realizzato con un telefono di nuovissima generazione.

Utilizzando il nuovo Galaxy S22 Ultra, che presenta la tecnologia fotografica più avanzata di Samsung fino ad oggi,Millie Bobby Brown ha scritto, diretto e prodotto il suo cortometraggio, per raccontare una storia profondamente personale ed edificante sulla resilienza, la crescita e la scoperta di sé.

Dopo l'uscita del trailer l'8 marzo, il corto realizzato dalla star di Stranger Things è stato presentato ieri, 22 marzo 2022. Sebbene la storia di Millie Bobby Brown sia unica, il film mette in luce i sentimenti di autocoscienza, bassa autostima e insicurezza con cui molte donne lottano ogni giorno.

Di questa esperienza, ecco cosa ha detto la giovane star: "Ho sempre avuto il desiderio di sedere sulla sedia da regista. Sono grata a Samsung per avermi dato l'opportunità di trasformare il mio sogno in realtà. Mi hanno invitato ad accettare questa sfida e a dare vita alla mia immaginazione. Inoltre, il Galaxy S22 Ultra è stato davvero divertente da utilizzare - la qualità video e la possibilità di registrare con lo smartphone hanno reso più semplice dare vita alle mie idee. Questo cortometraggio racconta una storia profondamente personale, ma è anche un messaggio per altre ragazze giovani. Spero che dia loro il coraggio di esprimersi e di seguire i propri sogni".