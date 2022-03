Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi al debutto come coppia sul red carpet dei BAFTA 2022 (FOTO)

La coppia più bella che ha sfilato sul red carpet dei BAFTA 2022? Quella composta da Millie Bobby Brown e dal fidanzato Jake Bongiovi, figlio del rocker Jon Bon Jovi.

Millie Bobby Brown, 18 anni, e il suo fidanzato Jake, 19 anni, hanno partecipato alla cerimonia dei BAFTA "ufficializzando" la loro relazione sul red carpet della cerimonia. I due si frequentano da un anno.

Intervenendo come una delle presentatrici della serata, Millie ha mostrato il suo eccentrico stile in fatto di moda sfoggiando un abito corto in velluto nero Louis Vuitton completo di uno strascico di pizzo fluente., accompagnato da leggings in pizzo e accessori in argento, tra cui un ciondolo a forma di pugnale.

BAFTA 2022: Il Potere del Cane è il miglior film, cinque premi per Dune

Tra le coppie che hanno sfilato sul red carpet dei BAFTA ieri sera anche il protagonista de Il potere del cane Benedict Cumberbatch con la moglie Sophie Hunter e Tom Hiddleston con la fidanzata Zawe Ashton.