Millie Bobby Brown credeva che la Terra fosse piatta, lo conferma una macchina della verità

Millie Bobby Brown, nonostante sia considerata un modello per tante giovani della sua età, non è priva di difetti, alcuni emersi in una recente intervista in cui è stata utilizzata la macchina della verità. Rispondendo alle domande di Vanity Fair, la situazione ha preso una direzione inaspettata quando si è affrontato il tema delle ipotesi che la Terra sia piatta.

Nelle prime fasi dell'intervista, disponibile per intero sul canale You Tube di Vanity Fair, abbiamo visto Millie Bobby Brown impegnata nel calibrare la macchina al meglio con alcune domande di riscaldamento (nome, cognome, data di nascita...).

Così l'intervistatrice ha cominciato ad interrogarla sulla sua carriera, chiedendole di rivelare il suo punto di vista in merito allo Sherlock Holmes di Henry Cavill, ad esempio, oppure sui suoi piccoli colleghi di Stranger Things, approfondendo se Finn Wolfhard è un bravo baciatore sul set o meno (ricevendo un netto no), e altre curiosità simili.

Britney Spears a Millie Bobby Brown sull'ipotesi di un film biografico: "Non sono ancora morta"

Una delle risposte più interessanti uscite fuori da questo esperimento, però, riguarda il passato dell'attrice. Quando aveva circa 14 anni Millie Bobby Brown aveva realizzato sul suo profilo Tik Tok una live in cui affermava di credere che la Terra fosse piatta. La Brown ha quindi confermato l'informazione con tutto l'imbarazzo possibile, una volta interrogata sull'argomento, confermando che ad oggi non ci crede più.

In conclusione le è stato chiesto se avesse mentito nel corso dell'intervista con la macchina della verità, senza essere scoperta, rispondendo di si, con la conferma diretta da parte della macchina stessa.