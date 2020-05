Miley Cyrus: "Non ho idea di cosa si provi a vivere in quarantena perché sono privilegiata"

Miley Cyrus ammette di non aver veramente provato cosa significhi vivere in quarantena per via della sua esistenza privilegiata da star.

Miley Cyrus ha ammesso di non aver veramente provato cosa significhi vivere in quarantena per via della sua esistenza privilegiata da star hollywoodiana. L'attrice e popstar ha commentato la situazione attuale nel suo nuovo talk show su Instagram Bright Minded.

"Questo non è il Covid-19, quello che sto sperimentando. La mia vita è in pausa, ma non ho davvero idea di cosa sia una pandemia" ha commentato la cantante che ha ospitato Elton John, Demi Lovato, Selena Gomez e la Senatrice Elizabeth Warren nel suo talk show in cui ha parlato di come tirare avanti nella situazione attuale.

"Sto bene nel mio spazio, sono in grado di procurarmi il cibo sulla mia tavola e non ho problemi economici, ma questa non è la situazione di molte altre persone" ha spiegato Miley Cyrus dalla sua magione californiana, confessando di essere riuscita ad assicurarsi ospiti così prestigiosi solamente contattandoli via social con messaggi privati.

