Miley Cyrus: stanotte su MTV l'evento speciale con protagonista la popstar

Miley Cyrus sarà la protagonista, stanotte su MTV dell'evento speciale all'interno del format storico MTV Unplugged che, ancora una volta nella sua storia, si reinventa per venire incontro alle esigenze del pubblico e degli artisti in questo strano anno 2020.

Miley Cyrus Backyard Sessions sarà visibile a livello mondiale venerdì 16 ottobre alle 19.00 in esclusiva su MTV negli Stati Uniti. In Italia andrà in onda in prima tv assoluta stanotte all'1.00 su MTV MUSIC (canali 131 e 704 di Sky) e alle 2.00 su MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW TV). Miley Cyrus sorprende ancora una volta con la musica, questa volta dal suo giardino di Los Angeles, proponendo una originale cover di "Gimme More" di Britney Spears e altre canzoni di famosissimi gruppi come i Pearl Jam e i The Cardigans. Ma si ascolteranno anche le hit che l'hanno resa una grandissima star, con nuova intimità e in versione acustica, tra queste anche suo ultimo singolo "Midnight Sky", che ha raggiunto la prima posizione su iTunes in 41 Paesi e il video, diretto da Miley stessa, ha totalizzato più di 65 milioni di views.

Fin dal suo debutto nel 1989, MTV Unplugged è riuscito a proporre performance straordinarie entrate nella storia della musica: Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen, Adele, Pearl Jam, Maroon 5, Shawn Mendes, Lil Wayne e tanti altri. Questa primavera, MTV ha lanciato "MTV Unplugged at Home", in concomitanza con #AloneTogether, la campagna presente su tutti i social media per educare i giovani sull'importanza del distanziamento sociale durante la pandemia.

Miley Cyrus sul magazine Paper

Miley Cyrus è una performer storica di MTV, nel 2015 ha presentato i "VMAs" e ha regalato ai suoi fan e a tutti gli spettatori performance e momenti assolutamente indimenticabili. Nel 2020 è riuscita, ancora una volta, ad entusiasmare il pubblico grazie alla performance di "Midnight Sky" e, nel 2019, la si ricorda per "Slide Away". Nel 2014 ha accompagnato Madonna in "Miley Cyrus: MTV Unplugged."

È una delle artiste più influenti della cultura pop, con 113 milioni di follower su Instagram. Alle sue spalle ha ben 5 album in prima posizione, tra questi anche Bangerz, che è stato nominato ai Grammy ed è stato certificato disco di platino per tre volte negli Stati Uniti. Ma non solo, vanta 5 tour in giro per il mondo completamente sold out. Nel 2015 ha lanciato Miley Cyrus and Her Dead Petz, un album a sorpresa, sperimentale e gratuito, fatto di 23 nuove canzoni, coprodotto con Wayne Coyne e altri membri dei Flaming Lips. Il suo sesto album, Younger Now, uscito nel 2017, ha ottenuto 2.2 miliardi di streaming in tutto il mondo. Successo nella musica e nella televisione, ma non solo, Miley Cyrus ha fondato un'organizzazione non-profit, The Happy Hippie Foundation, per aiutare i giovani a combattere le ingiustizie. Dal suo lancio, l'organizzazione ha aiutato migliaia di ragazzi senza tetto e LGBTQ in tutto il paese. Inoltre, Miley ha partecipato al lancio della Fondazione Malibu, per supportare la comunità di Malibu e quelle vicine nella ricostruzione dopo il Woolsey Fire.