Miley Cyrus: "Le ragazze sono più sexy degli uomini", l'intervista è senza filtri

A detta di Miley Cyrus, le ragazze sono molto più sexy dei ragazzi. Secondo quanto riportato da ETCanada, la star planetaria della musica si è soffermata a discutere di corpi maschili e femminili e si è schierata dalla parte delle donne.

Miley Cyrus sul magazine Paper

In occasione di una conversazione con SiriusXM, Miley Cyrus ha ammesso di preferire i corpi femminili a quelli maschili e di ritenerli ben più sexy. La cantante ha dichiarato: "Noi ragazze siamo molto più hot e sappiamo di esserlo. Dai tempi antichi, però, i peni danno vita a meravigliose sculture artistiche. Mi piace il pene come oggetto d'arte. Mi piace la sua forma sul versante scultoreo. Credo che non sfigurerebbe su un tavolo in cucina".

Miley Cyrus, però, è andata oltre e ha paragonato il pene al pezzo da novanta dei gioielli rappresentati dai genitali maschili. La star del pop ha affermato: "Il pene è bello perché si limita ad entrare dentro di te e poi sparisce. Fare un'affermazione del genere è davvero liberatorio. D'altronde, lo sanno tutti, le tette sono molto più interessanti a livello estetico dei testicoli".

Degna di un tornado, Miley Cyrus ha anche spiegato al pubblico le ragioni per cui preferisce relazioni omosessuali piuttosto che eterosessuali: "Non capisco perché le donne debbano sempre essere sottomesse. Anche se io dovessi andare con una stronza che ha lo stesso successo mio o anche più del mio, mi andrebbe comunque bene. Sento di aderire maggiormente al ruolo. Anche nel mio rapporto con gli uomini, ad esempio, ho sempre mantenuto uno spazio più dominante".