Miley Cyrus positiva al COVID: salta la sua esibizione ai Grammy Awards

Miley Cyrus ha scelto Twitter per rivelare di essere risultata positiva al COVID e che per questo motivo saleranno sia la sua esibizione ai Grammy Awards che la sua partecipazione ai Janie's Fund.

Miley Cyrus è risultata positiva al COVID e, sebbene non abbia nessun rimpianto, come ha spiegato lei stessa in un lungo tweet, la star sarà costretta a saltare i Grammy Awards e il party di beneficienza di Steven Tyler che avranno luogo questa domenica all'Hollywood Palladium di Los Angeles.

"Viaggiare in tutto il mondo, suonare per 100.000 persone a notte e incontrare centinaia di fan al giorno, le possibilità di contrarre il Covid sono piuttosto alte", ha twittato venerdì la Cyrus. "Ora ho il Covid, ma ne è valsa decisamente la pena".

"Purtroppo per questo motivo mi perderò il Janie's Fund, e questa cosa mi rattrista molto perché è un ente di beneficenza molto importante per me e il mio amico Steven Tyler", ha concluso la cantante di Wrecking Ball. "Sto bene, quindi non preoccupatevi per me! Scusa Steven! Dovremo suonare 'Walk This Way' un'altra volta!"

Questa settimana Miley Cyrus ha anche perso un suo amico, Taylor Hawkins, deceduto questo 25 marzo. La cantante di "Malibu" ha pianto mentre ha parlato di Hawkins al Lollapalooza Festival in Brasile, dedicando la sua canzone "Angels Like You" al compianto batterista dei Foo Fighters.