Miley Cyrus e i Maneskin, le foto del loro incontro rock e sexy

L'atteso incontro tra I Maneskin e Miley Cyrus c'è finalmente stato: la protagonista di Hannah Montana da alcuni mesi ha iniziato a seguire la band romana su Instagram e si è scambiata alcuni messaggi con la bassista Victoria De Angelis.

I fan dei Maneskin stavano sognando questo incontro da giugno, da quando Miley Cyrus aveva iniziato a seguire i Maneskin su Instagram. Victoria De Angelis, appena si era accorta che la cantante e attrice era diventata una follower della band, le aveva mandato alcuni direct message. Il contenuto della chat è stato rivelato dalla bassista e da Damiano David durante una diretta su Instagram. Il frontman del gruppo ha detto che Victoria le ha scritto "sei una grande" e Miley Cyrus ha risposto "voi di più".

In questi giorni i Maneskin sono negli Stati Uniti per una serie di concerti, dopo aver suonato a New York, si sono esibiti al The Roxy Theatre di Los Angeles, il tour si chiuderà a Las Vegas, dove il gruppo italiano avrà l'onore di aprire il concerto dei Rolling Stones. In California, dopo il concerto, Damiano David e il resto della band si sono recati al Gucci Love Parade, qui c'è stato l'incontro con Miley Cyrus, come testimoniano le foto pubblicate sui social.

Durante l'evento è stata presentata la nuova collezione del direttore creativo Alessandro Michele, tra le star che hanno impreziosito la serata c'erano anche Gwyneth Paltrow e Diane Keaton. I Maneskin si sono esibiti con un'improvvisazione di Beggin, con Damiano alla voce e il resto del gruppo che ballava attorno a lui.