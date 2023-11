Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron, star Disney, sono una coppia: Baci sulla spiaggia a Sydney

Dopo alcune voci circolate nelle ultime settimane, sono arrivate le conferme attraverso le foto pubblicate dal settimanale Chi: Damiano David e Dove Cameron sono una coppia. Dopo la rottura con Giorgia Soleri ed alcuni flirt, il frontman dei Maneskin ha deciso di uscire allo scoperto con la star di Disney.

Il bacio tra Damiano e Dove

Damiano David e Dove Cameron sono stati fotografati a Sydney mentre camminavano mano nella mano su una spiaggia della città australiana. In precedenza, i due erano stati avvistati insieme a San Paolo, in Brasile, poi negli Stati Uniti a New York e Los Angeles, ma è la prima volta che la coppia ha mostrato atteggiamenti affettuosi in pubblico.

"È nata una nuova storia d'amore", titola il magazine italiano, convinto che quello tra Damiano e Dove non sia un semplice flirt. Nelle foto pubblicate dal settimanale i due si tengono mano nella mano e poi si baciano seduti sulla sabbia.

La rottura con Giorgia Soleri e i flirt del cantante

Dopo la rottura con Giorgia Soleri, il frontman dei Maneskin era stato accostato a Jessie Andrews. In precedenza, c'era stato un bacio in una discoteca con Martina Taglienti, filmato di nascosto e pubblicato sui social, che aveva provocato la rottura tra Damiano e Giorgia, dopo una relazione durata sei anni.

Damiano aveva ufficializzato la fine della storia con Giorgia con un post su Instagram sottolineando che lui e la ragazza si erano detti addio da qualche giorno "Non ci sono stati tradimenti di nessun tipo", aveva scritto aggiungendo: "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video. Non era come volevo gestire la situazione"

Chi è la star Disney

Dove Cameron è nata il 15 gennaio 1996, è un'attrice e cantante statunitense. È nota per aver interpretato un doppio ruolo nei panni degli omonimi personaggi nella sitcom per ragazzi Disney Channel Liv & Maddie, per i quali ha vinto un Daytime Emmy Award come 'miglior interprete nella programmazione per bambini', e per il ruolo di Mal nella trilogia di film Descendants.

Nel 2022, il suo singolo Boyfriend è diventato popolare su TikTok, entrando nelle classifiche di diversi Paesi, tra cui la Billboard Hot 100 negli Stati Uniti 13 e la Official Charts nel Regno Unito. Quest'anno ha pubblicato Alchemical: Volume 1, il suo primo album in studio.

Vita privata

In passato è stata legata all'attore Ryan McCartan, conosciuto sul set di Liv e Maddie. Da dicembre 2016 a ottobre 2020, ha avuto una relazione con Thomas Doherty, suo collega sul set di Descendants 2 e protagonista del sequel di Gossip Girl, trasmesso per due stagioni sulla piattaforma streaming HBO. Max.