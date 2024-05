Damiano dei Måneskin al Met Gala 2024 con Dove Cameron, baci e sguardi complici sul red carpet

Dopo il loro debutto ufficiale ai Grammy, Damiano David e Dove Cameron hanno dominato il red carpet del Met Gala 2024, andato in scena questa notte a New York. Il leader dei Måneskin e la cantante e attrice statunitense sono apparsi visibilmente a loro agio insieme.

I due, ma lei soprattutto, hanno interpretato al meglio il dress code della serata, ovvero fiori e decadenza per The Garden of Time, ispirato all'omonimo romanzo breve di J.G. Ballard, al centro della nuova mostra del Met, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Sebbene non si sappia esattamente quando e dove i due si siano incontrati e conosciuti, c'è chi sostiene sia stato agli MTV Video Music Awards dello scorso anno, la relazione tra Damiano e Dove è sulla bocca di tutti ormai dallo scorso autunno, e da allora non si parla d'altro.

Dove Cameron e Damiano dei Maneskin insieme al Met Gala 2024

Chi è Dove Cameron?

Di professione attrice, ma è anche una cantante affermata, avendo registrato già otto album in studio, esordisce giovanissima, prima in teatro e poi nella serie Disney Channel Liv e Maddie, dove ha interpretato due gemelle, ma è stata anche la figlia di Malefica nel film musical Descendants 2. In precedenza, era stata legata sentimentalmente con il collega Ryan McCartan, con cui è stata fidanzata ufficialmente per un periodo, e poi con Thomas Doherty.

Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron, star Disney, sono una coppia: Baci sulla spiaggia a Sydney

Dichiaratamente bisessuale, nel maggio 2021 ha però precisato che il termine con il quale preferisce indicare il suo orientamento sessuale è "queer" e si identifica come femminista.

Tra Dove Cameron e Damiano intercorre una differenza d'età di tre anni, con lui più giovane di lei.

Dove Cameron e Damiano dei Maneskin insieme al Met Gala 2024