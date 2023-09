MTV VMA 2023: i Maneskin vincono nella categoria Best Rock, il bacio di Taylor Swift a David

Gli MTV Video Music Awards 2023 hanno avuto come protagonista indiscussa Taylor Swift che ha dominato la serata con 9 statuette e consolida il suo posto nella storia dello show. L'artista ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posiziona al secondo posto per numero di vittorie complessive. Successo anche per i Maneskin, che hanno trionfato nella categoria Best Rock per il singolo The Loneliest, ricevendo anche un bacio da Taylor Swift durante la loro esibizione. Ecco tutti i vincitori per le singole categorie.

MTV Video Music Awards 2023: I vincitori

VIDEO OF THE YEAR, presentato da Burger King

Taylor Swift - "Anti-Hero" - Republic Records

ARTIST OF THE YEAR

Taylor Swift - Republic Records

SONG OF THE YEAR

Taylor Swift - "Anti-Hero" - Republic Records

BEST NEW ARTIST - TBD

Ice Spice - 10K Projects / Capitol Records

PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

April 2023: TOMORROW X TOGETHER - "Sugar Rush Ride" - BIGHIT MUSIC / Republic Records

BEST COLLABORATION

KAROL G, Shakira - "TQG" - UNIVERSAL MUSIC LATINO

BEST POP

Taylor Swift - "Anti-Hero" - Republic Records

BEST HIP-HOP

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl" - Republic Records

BEST R&B

SZA - "Shirt" - Top Dawg Entertainment / RCA Records

BEST ALTERNATIVE

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace" - Interscope Records

BEST ROCK

Måneskin - "THE LONELIEST" - Arista Records

BEST LATIN

Anitta - "Funk Rave" - Republic Records

BEST K-POP

Stray Kids - "S-Class" - JYP / Republic

BEST AFROBEATS

Rema & Selena Gomez - "Calm Down" - Mavin Global Holdings Ltd / Jonzing World

VIDEO FOR GOOD

Dove Cameron - "Breakfast" - Columbia Records

BEST DIRECTION

Taylor Swift - "Anti-Hero" - Republic Records - Diretto da Taylor Swift

BEST CINEMATOGRAPHY

Taylor Swift - "Anti-Hero" - Republic Records - Fotografia di Rina Yang

BEST VISUAL EFFECTS

Taylor Swift - "Anti-Hero" - Republic Records - Effetti visivi di Parliament

BEST CHOREOGRAPHY

BLACKPINK - "Pink Venom" - YG Entertainment / Interscope Records - Kiel Tutin, Sienna Lalau, Lee Jung, e Taryn Cheng

BEST ART DIRECTION

Doja Cat - "Attention" - Kemosabe Records / RCA Records - Direzione artistica di Spencer Graves

BEST EDITING

Olivia Rodrigo - "vampire" - Geffen Records - A cura di Sofia Kerpan e David Checel

SHOW OF THE SUMMER

Taylor Swift - Republic Records

GROUP OF THE YEAR

BLACKPINK - YG Entertainment / Interscope Records

SONG OF THE SUMMER presented by M&M'S

Jung Kook ft. Latto - "Seven" - BIGHIT MUSIC / Geffen Records

ALBUM OF THE YEAR

Taylor Swift - Midnights - Republic Records