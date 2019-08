Miley Cyrus e Liam Hemsworth si lasciano dopo un anno di matrimonio

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono separati dopo nemmeno un anno di matrimonio, come confermato da un comunicato ufficiale rilasciato al magazine People.

La coppia, tramite un portavoce della popstar, ha annunciato: "Liam e Miley hanno deciso di separarsi in questo momento. Essendo sempre in evoluzione, cambiando come partner e individui, hanno deciso che questa è la cosa migliore mentre entrambi si concentrano su se stessi e sulle proprie carriere. Rimangono dei genitori devoti di tutti i loro animali che condividono mentre trascorrono in modo amorevole questo periodo divisi. Per favore rispettate le loro scelte e privacy".

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si erano sposati a dicembre nella loro casa a Franklin, Tennessee. Le due star si erano conosciute sul set del film The Last Song nel 2009 e nel 2012 c'è stato il fidanzamento ufficiale, seguito nel 2013 da una rottura e da un ricongiungimento avvenuto nel 2015.

Le voci di una possibile separazione si erano diffuse online dopo che Miley Cyrus aveva condiviso una foto in cui appariva senza la fede nuziale e scattata mentre si trovava in vacanza con Kaitlynn Carter, l'ex di Brody Jenner, in vacanza. Le due giovani hanno trascorso delle giornate insieme sul Lago di Como.

In una recente intervista, la cantante aveva dichiarato parlando del suo matrimonio: "Il fatto che io sia sposata confonde molte persone, ma il mio rapporto è unico. Non so se permetterò mai alle persone di conoscere la mia vita privata perché la mia vita sentimentale è così complessa, moderna e nuova e non penso che le persone capirebbero la mia situazione. Voglio dire, le persone pensano davvero che io sia a casa e indossi un fottuto grembiule cucinando la cena? Sono in un rapporto eterosessuale, ma sono ancora davvero attratta sessualmente dalle donne". Miley Cyrus aveva sottolineato: "Ho preso una decisione riguardante il mio partner. Questa è la persona che mi ha sostenuto più di ogni altra. Non rientro decisamente in un ruolo di moglie secondo gli stereotipi. Non mi piace nemmeno quella parola".