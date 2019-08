Miley Cyrus su Liam Hemsworth e il divorzio: "non ho nulla da nascondere" e si mette a nudo su Twitter

Miley Cyrus ha deciso di parlare apertamente della sua separazione da Liam Hemsworth scrivendo alcuni tweet in cui spiega i motivi della rottura avvenuta con il marito.

La star della musica e del cinema ha deciso di usare i social per porre fine alle supposizioni e ai gossip riguardanti la fine del suo matrimonio, offrendo il suo punto di vista sulla fine della storia d'amore nata sul set di The Last Song.

Miley Cyrus ha scritto: "Posso accettare che la vita che ho scelto significhi che devo vivere completamente in modo aperto e trasparente nei confronti dei miei fan che amo e del pubblico. Il 100% delle volte. Quello che non accetto è che mi si dica che sto mentendo per coprire un crimine che non ho commesso. Non ho niente da nascondere".

La star ha poi proseguito ricordando che quando era una teenager e all'inizio dei suoi venti anni ha fumato erba, sostenendo l'utilizzo delle sostanze stupefacenti legali, ha fatto delle esperienze con la droga, ha rovinato dei rapporti e ha tradito alcuni partner. Miley ha ammesso di aver perso un importante accordo con Walmart quando aveva 17 anni ed è stata esclusa da Hotel Transylvania per aver comprato a Liam Hemsworth una torta a forma di pene per il suo compleanno e averla leccata.

Miley Cyrus con Liam Hemsworth alla premiere di The Last Song

I tweet proseguono ricordando il gran numero di foto in cui appare nuda presenti su internet e che quando si è riavvicinata a Hemsworth era determinata a far funzionare il rapporto: "Non ci sono segreti da scoprire qui. Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta. Non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi, ma alla fine l'importante è che sono cresciuta. Posso ammettere molte cose, ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito perché ho tradito. Io e Liam siamo stati insieme per un decennio. L'ho detto prima e rimane vero. Amo Liam e lo amerò sempre ma a questo punto ho dovuto prendere una scelta salutare per me stessa e lasciarmi alle spalle una vita precedente". Miley ha dichiarato di non essere mai stata più in salute e felice e ha ribadito di non essere una bugiarda, concludendo sottolineando: "Sono orgogliosa di dire semplicemente che sono in una situazione diversa rispetto a quando ero più giovane".

It is no secret that I was into partying in my teens and early 20's. I have not only smoked, but advocated for weed, I've experimented with drugs, my biggest song to date is about dancing on molly and snorting lines in the bathroom. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 agosto 2019

I got kicked off hotel Transylvania for buying Liam a penis cake for his birthday and licking it. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 agosto 2019

It is no secret that I was into partying in my teens and early 20's. I have not only smoked, but advocated for weed, I've experimented with drugs, my biggest song to date is about dancing on molly and snorting lines in the bathroom. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 agosto 2019

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I've said it before & it remains true, I love Liam and always will. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 agosto 2019