Miley Cyrus e Liam Hemsworth: il divorzio sarà ufficializzato prima di Halloween

Il divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth potrebbe davvero essere uno dei meno drammatici nella storia dello showbusiness, e potrebbe essere addirittura più veloce del loro matrimonio, celebrato il 23 dicembre 2018.

Una fonte avrebbe infatti raccontato a The Blast che che Miley Cyrus e Liam Hemsworth potrebbero divorziare ufficialmente anche prima di Halloween, il tempo necessario, insomma, per le lungaggini legali. La stessa fonte ha definito il procedimento come "amichevole", e non peserà neppure l'accordo prematrimoniale: gli ex marito e moglie hanno chiesto di ottenere solo quello che ciascuno di loro ha guadagnato effettivamente con le proprie attività durante i pochi mesi di matrimonio. L'estrema celerità del processo si deve anche al fatto che Miley e Liam non hanno figli, ma soltanto 15 animali nel loro ranch, che la Cyrus ha dichiarato di voler adottare e tenere con sè.

Come dichiarato dal rappresentante legale di Miley Cyrus a Entertainment Tonight: "Liam e Miley hanno deciso di separarsi in questo momento. Come due persone in continua evoluzione, cambiando in qualità non solo di partner ma di individui, hanno deciso che è questa la cosa migliore che possano fare mentre si concentrano su se stessi e sulla propria carriera. Rimangono genitori attenti per tutti i loro animali". Da quel 10 agosto in cui è stata ufficializzata la rottura di un rapporto decennale, Miley Cyrus è intervenuta più volte per rispondere alle accuse di tradimento che via via le sono state mosse, più discreto Liam Hemsworth, che si è rifugiato in Australia con fratelli e genitori, e ha parlato attraverso i social nel bel mezzo della bufera solo per far sapere che non avrebbe rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, ma che ci teneva comunque ad augurare tutto il meglio all'ormai ex moglie.