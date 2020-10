Miley Cyrus: “Ho avuto un incontro ravvicinato con un UFO”

Miley Cyrus ha avuto un incontro ravvicinato con un UFO con cui è riuscita a stabilire un contatto visivo: la pop star ha raccontato la propria esperienza durante una chiacchierata con Rick Owens per la rivista Interview.

Miley Cyrus alcuni giorni fa ha regalato agli spettatori di MTV una serata all'insegna dell''Unplugged' suonando dal giardino di casa alcune cover di band come i Pearl Jam e i The Cardigans. Ora è al lavoro con altri collaboratori, di cui non ha fatto il nome, a un album di cover dei Metallica ed è stata raggiunta telefonicamente da Rick Owens. Lo stilista statunitense durante la chiacchierata gli ha confidato che mentre si recava a Los Angeles per festeggiare i suoi 57 anni si è fermato a visitare la celeberrima Area 51.

Cyrus a questo punto gli ha chiesto: "parlando dell'Area 51 tu credi agli extraterrestri?" e Owens "davvero non lo so ma sembra un poco arrogante presumere che non ci sia nessun altro tranne noi. e tu ci credi? La protagonista di Hannah Montana a questo punto ha iniziato a raccontare il suo incontro ravvicinato nei pressi di Los Angeles: "Mi è successo una volta, stavo guidando attraverso San Bernardino con il mio amico, e sono stata inseguita da una specie di UFO - ha detto Miley - Sono abbastanza sicura di quello che ho visto ma devo anche confessare ch avevo appena comprato un concentrato di cannabis da un ragazzo in un furgone davanti a un negozio di taco". Miley racconta che la sua esperienza l'ha condivisa con altre persone e descrive l'oggetto volante: "il modo migliore per definirlo è 'uno spazzaneve volante'. Aveva questo grande aratro nella parte anteriore ed era giallo brillante. L'ho visto volare e anche il mio amico l'ha visto. C'erano un paio di altre macchine sulla strada e anche loro si sono fermate a guardare, quindi penso che quello che ho visto fosse reale. Sono rimasta scossa per, tipo, cinque giorni. Non potevo guardare il cielo allo stesso modo. Ho pensato che sarebbero potuti tornare".

Rick Owens le ha chiesto se ha avuto paura e Miley Cyrus gli ha descritto il suo faccia a faccia con alieno: "non mi sentivo affatto minacciata, in realtà, ma ho visto un essere seduto nella parte anteriore dell'oggetto volante, ho visto l'alieno. Mi ha guardato e abbiamo stabilito un contatto visivo, e penso che questo sia ciò che mi ha veramente scosso, il fatto di guardare negli occhi qualcosa che non riuscivo a capire. È una forma di narcisismo pensare che siamo le uniche cose che esistono in questo vasto universo".