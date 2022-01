Miley Cyrus, incidente hot al concerto di Capodanno 2022: a seno nudo sul palco (VIDEO)

Durante il concerto di Capodanno 2022 Miley's New Year's Party, Miley Cyrus è stata protagonista di un incidente hot non voluto provocato da un problema con la gestione del suo abito. Per questo motivo, la pop star è stata costretta ad abbandonare momentaneamente il palco in modo tale da potersi coprire il seno.

Seno denudato, anno fortunato? È quello che auguriamo a Miley Cyrus, rimasta momentaneamente senza veli a causa di un piccolo incidente con l'outfit durante Miley's New Year's Party, cerimonia all star co-condotta da Pete Davidson, mandata in onda su NBC e distribuita in streaming su Peacock. Giunta alla fine del suo set, la pop star ha iniziato a intonare Party in the USA. Durante l'esecuzione delle prime note, a Miley è scivolata la parte superiore dello striminzito abito di scena costringendola, in un primo tempo, a coprirsi i seni con le mani, e poi, a una repentina uscita dal palco per recuperare una giacca così da poter portare a termine il brano.

"Ora tutti mi stanno decisamente guardando. Tra l'altro, stasera non sono mai stata così vestita come adesso", ha scherzato Cyrus, riallacciandosi al testo della canzone. Sui social sono fioccati i commenti, un fan ha scritto: "Non ci sarebbe il 2022 senza un problemino al vestito di Miley".

Il giornalista sportivo Matthew Leach è rimasto colpito dall'autocontrollo della musicista e ha commentato: "Se tutti gestissimo i nostri imprevisti con la stessa freddezza con cui Miley ha gestito quel problema con l'abito, potrebbe effettivamente essere un anno decente". Oltre a Miley Cyrus si sono esibiti anche altri artisti come Saweetie, Jack Harlow, Brandi Carlile, Anitta, 24kGoldn, Kitty Ca$h e sua sorella Noah.