Miley Cyrus: tra Harry Styles e Justin Bieber, chi bacerebbe sotto il vischio?

A Miley Cyrus è stata posta una domanda che vorremmo fosse posta ad ognuno di noi (e, soprattutto, vorremmo che la risposta potesse concretizzarsi!): che celebrità vorresti baciare? In modo particolare, alla pop-star è stata concessa la possibilità di scegliere tra Harry Styles e Justin Bieber.

La cantante si è esibita ad Heart London Radio e ha giocato a "Would you rather". In questa occasione, a Miley Cyrus è stata posta la domanda relativa a quale celebrità bacerebbe se potesse scegliere tra Harry Styles e Justin Bieber. La risposta della pop-star è stata netta: Harry Styles. Per quale motivo? Come riportato da Cosmopolitan, la Cyrus ha risposto: "Conosco Justin Bieber da troppo tempo. In un certo senso, è come se facesse parte della mia famiglia. Quindi scelgo Harry Styles che, tra l'altro, è davvero bello". Dal 2018, tra l'altro, Justin Bieber è sposato con Hailey Baldwin e scegliere lui avrebbe potuto mettere a repentaglio la stabilità della coppia.

Miley Cyrus ha anche ammesso di amare il look di Harry Styles in calze a rete - il riferimento della pop-star va alla cover di marzo di Beauty Papers, magazine inglese.

In più, la Cyrus ha continuato: "Eh si, saremmo una bella coppia. Abbiamo molto in comune. Potremmo condividere un armadio ma anche la vita, eh". Poi la pop-star e il conduttore della trasmissione radiofonica hanno scherzato relativamente a questa ipotetica relazione e l'uomo si è detto disposto a presentare Miley ad Harry. Nuova coppia all'orizzonte?