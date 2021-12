Miley Cyrus, la foto sexy al cioccolato per Natale 2021 è su Instagram

Miley Cyrus ha sfoggiato la sua enorme barretta al cioccolato durante uno shooting per Natale 2021: una foto della cantante, che sta per festeggiare Capodanno con Pete Davidson, è stata appena pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Interview Magazine.

La rivista quest'anno ha omaggiato Miley postando la foto della cantante di "Prisoner" mentre sta in piedi con indosso un paio di slip rossi e un top corto indossato senza reggiseno tra un ceppo d'albero e un'enorme barretta di cioccolato che nello scatto utilizza come supporto.

La cantante ha recentemente scherzato a proposito di un'altra celebre rivista, dicendo di aver vinto Forbes 30 Under 30 appena in tempo. "Ho compiuto 29 anni la scorsa settimana. Per quanto riguarda questo premio... beh, ora o mai più. Grazie per l'onore", ha scritto in un post taggando anche Gucci.

"Comporre canzoni è la gioia più grande che ho nella vita. È la mia attività preferita tra tutto quello che faccio. Sono grata ogni giorno per il fatto che scrivo canzoni per vivere perché molte persone scrivono canzoni ma non sono in grado di pagare le bollette con la propria arte. Non mi dimentico mai quanto sono fortunata." Ha concluso Miley Cyrus.