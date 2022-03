Miley Cyrus definisce il matrimonio con Liam Hemsworth "un fot..to disastro"

Miley Cyrus ha definito il suo matrimonio con Liam Hemsworth un "fottuto disastro" mentre incoraggiava una coppia a fidanzarsi durante un suo concerto: secondo il Daily Mail, questo sabato la cantante si stava esibendo al Lollapalooza Brazil quando improvvisamente ha deciso di mettere il palco a disposizione di una coppia gay per la loro proposta di matrimonio.

"Tesoro, spero che il tuo matrimonio vada meglio del mio", ha scherzato la Cyrus dopo essersi congratulata con la coppia, "il mio è stato un fottuto disastro". Miley, 29 anni, e Liam, 32, si sono conosciuti nel 2008, dopo aver recitato insieme in The Last Song; in seguito la cantante ha anche rivelato di aver perso la verginità proprio con il celebre attore all'età di 16 anni.

"Non sono andata fino in fondo con un ragazzo fino all'età di 16 anni, ma poi quando l'ho fatto ho finito per sposarlo", ha detto la star durante un episodio di "Barstool Sports" nel 2020. La coppia si è fidanzata nel 2012, si è lasciata l'anno successivo, per poi riunirsi nel 2015 e finalmente sposarsi nel dicembre del 2018.

Il loro matrimonio è durato meno di un anno e la notizia della loro separazione è arrivata poche ore dopo che è stato reso pubblico il celebre scatto in cui Miley Cyrus bacia Kaitlynn Carter sul Lago di Como. Dopo una vorticosa relazione durata un mese con la Carter, l'ex moglie di Liam Hemsworth ha frequentato il cantante australiano Cody Simpson per 10 mesi.