Miley Cyrus critica sui social gli ex Liam Hemsworth e Katilynn Carter?

Miley Cyrus sembra aver fatto riferimento alla sua situazione sentimentale dopo la separazione da Liam Hemsworth con un post condiviso nelle sue Instagram stories in cui apparentemente critica i suoi ex.

La popstar e attrice Miley Cyrus, nella giornata di domenica, ha infatti condiviso una foto sul suo profilo Instagram e la didascalia sembra sia un riferimento ai suoi ex Liam Hemsworth e Katilynn Carter.

La giovane ha scritto: "Svegliarmi circondata dagli animali è il mio modo preferito per iniziare una mattinata. Mi viene ricordato immediatamente di amare senza condizioni... la parte migliore degli animali è che non si preoccupano dei dettagli". Miley ha proseguito sottolineando: "Loro vivono seguendo la regola d'oro... Ama e sarai amato".

La star ha quindi aggiunto: "Nessuna domanda sulla salute, sulla carriera, sul talento, sulla razza, sull'età, sul sesso...".

Miley Cyrus ha concluso dichiarando: "Tutto quello che chiedono è che qualcuno si prenda cura di loro in cambio di lealtà, affidabilità e fedeltà (mi ricorda qualcuno)".

Le parole sembrano quindi un riferimento all'ex marito e a Kaitlynn con cui, in base alle foto pubblicate recentemente sui social, ha avuto una recente relazione ad agosto dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Hemsworth. Le due si sarebbero però lasciate circa una settimana fa. Miley sembrava aver già fatto riferimento ai suoi ex citando una canzone di Sam Smith in uno dei suoi post, in cui ha scritto: "Sono maggiormente un uomo rispetto a quello che sarai mai, e più di ogni donna che potrai mai ottenere".