Miley Cyrus conferma la sua relazione con Maxx Morando con un bacio (FOTO)

Sembra che le cose si stiano scaldando tra Miley Cyrus e Maxx Morando: questo giovedì i due musicisti, che a quanto pare si frequentano da gennaio 2022, sono stati paparazzati mentre si abbracciavano e si baciavano su un marciapiede nei pressi di West Hollywood.

La Cyrus, 29 anni, è stata fotografata con indosso un abito nero con scollo all'americana di Frankies Bikinis, secondo quanto riportato da E! News, mentre Morando, 23 anni, aveva indosso un semplice paio di jeans bianchi e una camicia con colletto a righe gialle e bianche.

Morando, che in precedenza è stato il batterista dei Regrettes e attualmente fa parte della band Liily, è stato visto insieme a Miley in occasione dello speciale della sua festa di Capodanno a Miami: la Cyrus è stata ripresa in video mentre ballava con Morando nel backstage durante le interruzioni pubblicitarie.

A novembre, la coppia è stata vista partecipare alla sfilata di moda "Love Parade" di Gucci a Los Angeles e la Cyrus ha pubblicato una foto dei due durante l'evento sulla propria pagina Instagram. Maxx è anche uno stilista in erba e, durante un'intervista con Vogue dello scorso settembre, Miley Cyrus ha rivelato che il batterista aveva già contribuito a creare uno dei suoi look insieme al designer Shane Kastl.