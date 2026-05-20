Miles Teller contro la stampa: "Non rilascio interviste perché le cose vengono travisate"

Miles Teller, arrivato al Festival di Cannes per presentare il film Paper Tiger, ha spiegato il motivo per cui ha smesso di rilasciare interviste con la stampa scritta. La sua fiducia nei confronti dei giornalisti è infatti stata messa a dura prova nel 2015, dopo un articolo pubblicato da Esquire.

L'esperienza negativa di Teller

Tra le pagine del magazine l'attore veniva descritto come 'un po' uno stronzo', sostenendo che proprio questa sua caratteristica lo avrebbe aiutato a 'conquistare il mondo'. L'intervista si apriva con la discutibile frase: "Ti trovi seduto di fronte a Miles Teller al ristorante Luminary di Atlanta e stai cercando di capire se è uno stronzo".

Top Gun: Maverick, Miles Teller in una scena

La star di Top Gun: Maverick ha quindi sottolineato: "Il motivo per cui non ho più rilasciato interviste è perché ho pensato: 'Cavolo, se non faccio questa intervista davanti alla telecamera, questa persona potrebbe travisare le cose, metterle in ordine sparso o dire cose che non sono accadute'. Mi è sembrato un vero e proprio tradimento di ciò che è realmente successo".

La decisione presa dall'attore

Teller ha ricordato: "Ho detto al mio team: 'Ragazzi, non credo che lo farò più, perché rileggendo questo articolo non mi sembra di essere io'".

L'attore ha sottolineato che è rimasto molto deluso dalla situazione: "È un peccato che essere una brava persona non venda. La gente vuole cliccare sulla negatività. Se vai a letto e metti la testa sul cuscino, il modo in cui tratti veramente le persone, ecco cosa conta".

Miles, che recentemente ha parlato anche che deve sempre affrontare paure e dubbi quando è impegnato in un progetto, ha concluso il suo discorso ricordando che sono gli attori, i registi, le troupe e i produttori a sapere chi è veramente perché non si può nascondere chi si è veramente quando ci si trova sul set.