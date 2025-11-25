Miles Teller confessa la paura che non scompare mai sul set: “Mi chiedo sempre se sono preparato abbastanza"

La star di Whiplash e Top Gun: Maverick ha svelato il suo più grande timore quando si ritrova ad iniziare un nuovo progetto cinematografico.

Miles Teller è stato intervistato da Collider e ha raccontato qual è il suo timore principale ogni volta che inizia un nuovo lavoro su un set. L'attore negli ultimi anni ha consolidato il suo ruolo a Hollywood ma la paura è sempre la stessa.

Nel corso dell'ultima intervista, Teller ha spiegato come si approccia ad un nuovo lavoro e quale sensazione prova nell'istante in cui sta per iniziare le riprese di un nuovo film.

L'unica grande paura di Miles Teller il primo giorno di set

"In quel primo giorno, se non ho mai lavorato con quel regista o quei produttori voglio mostrargli che posso fare tutto il film e che sono molto preparato" ha spiegato la star di Top Gun: Maverick.

Miles Teller in una scena di Whiplash

"E devo ricordare a me stesso che devo solo interpretare la verità di quella scena. Non devo cercare di mostrare tutte le sfumature diverse. Ma nei primi due giorni di qualsiasi film, mi sembra che farò un casino e mi chiedo: mi sono preparato quanto avrei potuto? Quella sensazione non va mai via".

Il ruolo di produttore per Miles Teller

Nei film The Gorge ed Eternity, Miles Teller ha lavorato come produttore esecutivo e ha apprezzato avere un ruolo nel processo di sviluppo: "Ora sono in un punto in cui arrivo alle cose presto, e, come produttore, posso sviluppare progetti. Mi piace davvero il processo di sviluppo e sì, ci sono alcuni progetti che magari non sono progetti da studio e hanno davvero bisogno di quella spinta iniziale".

In ogni caso, Miles Teller accetta solo progetti che lo appassionano. La forza emotiva di Eternity l'ha convinto ad accettare il progetto. Teller interpreta il ruolo di Larry Cutler nella commedia romantica che ruota intorno alla scelta di Joan (Elizabeth Olsen) se trascorrere l'eternità nell'aldilà con Larry o con il suo primo amore Luke (Callum Turner), morto in guerra. Nel cast del film, oltre a Miles Teller, anche Elizabeth Olsen, Callum Turner, John Early, Da'Vine Joy Randolph.