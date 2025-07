Miles Morales non può fare il suo ingresso nell'MCU, Kevin Feige chiarisce: "Dobbiamo stargli alla larga"

La speranza di vedere Miles Morales all'interno del Marvel Cinematic Universe sembra essersi ormai spenta, quantomeno nel breve periodo. A dichiararlo è stato Kevin Feige.

Secondo il boss del Marvel Cinematic Universe, Sony avrebbe posto il veto sul personaggio che lo studio avrebbe individuato per ovviare ad un eventuale addio anticipato di Tom Holland al personaggio.

Miles Morales non entrerà presto nel Marvel Cinematic Universe

Kevin Feige ha spiegato che Sony è stata piuttosto chiara: Marvel dovrà tenersi alla larga da Miles Morales, mettendo quindi in dubbio qualsiasi piano a breve termine posto in essere dallo studio.

Una sequenza del film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse

Interpellato sull'argomento live action con Miles Morales, Kevin Feige ha dichiarato: "Quel progetto non esiste da nessuna parte. Sony ha il suo brillante, geniale, incredibile franchise animato dello Spider-Verse e finché non sarà concluso ci è stato detto di starne alla larga".

I progetti dello Spider-Verse con Miles Morales

L'ultimo capitolo della saga animata Sony dovrebbe essere Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, attualmente previsto in uscita il 25 giugno 2027. Avengers: Secret Wars dovrebbe uscire il 17 dicembre 2027 quindi è improbabile che Miles Morales compaia in uno degli episodi cinematografici MCU dei prossimi due anni.

Nel 2023, Sony aveva accennato ad un film live action di Miles Morales ma da allora non si è concretizzato nulla. Probabilmente, l'obiettivo dello studio è quello di terminare prima la saga animata e poi eventualmente pensare ad un progetto live action con Miles Morales.

Una scena di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il personaggio è stato introdotto nel 2011 in Ultimate Fallout #4, poco dopo la morte di Peter Parker nell'universo Ultimate Marvel. Morales ha guadagnato sempre più successo tra i fan e in poco più di un decennio è diventato uno dei personaggi maggiormente amati tra quelli Marvel, dopo Peter Parker, Capitan America, Iron Man e Wolverine. Nei film dello Spider-Verse, Miles Morales è doppiato Shameik Moore, che tornerà anche nell'ultimo capitolo della saga.