Milena Vukotic ospite d’onore del Saturnia Film Festival 2021

Sarà Milena Vukotic l'ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival 2021, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.

Natale da chef: Milena Vukotic in una scena del film

La Vukotic, tra le più apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà un Premio alla carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini. La serata proseguirà con la proiezione della sezione "Donne nel Cinema", film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, che conta oltre 10.000 lavoratrici del mondo cinematografico italiano, e la proiezione di un corto dedicato al festival realizzato per l'occasione dalla regista Elisa Flaminia Inno, selezionata al Clorofilla Film Festival, con cui il Saturnia Film Festival è gemellato.

"Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra particolarmente vivace e innovativo - dice Milena Vukotic. Intanto per l'argomento del Festival, il "cinema breve", un genere di film la cui importanza nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che permette l'affacciarsi al mondo del cinema a un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbero stati esclusi. Ma l'importanza del Festival - prosegue la Vukotic - viene anche dalla felice formula di "Festival itinerante" che consente la partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande fascino come Sorano, e di ricevere nell'occasione il premio alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio tutti gli organizzatori e in particolare Antonella Santarelli".

Milena Vukotic, quando la moglie di Fantozzi posò nuda per Playboy: "Rimasi sorpresa"

Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: "Siamo onorati e impazienti di avere una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad inaugurare il nostro festival."

Il debutto di Milena Vukotic sul grande schermo è avvenuto nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all'indimenticabile Paolo Villaggio.

Nel programma della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e della terrazza del Masso Leopoldino e alla mostra personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro storico.

Il Saturnia Film Festival entrerà nel vivo poi dal 30 luglio al 1 agosto con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. Vari gli eventi collaterali, che si chiuderanno il 21 agosto a Spoleto.