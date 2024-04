David di Donatello 2024: Milena Vukotic riceverà il David alla carriera

L'attrice, celebre per il ruolo di Pina Fantozzi e la serie Un medico in famiglia (ma non solo), riceverà il premio alla carriera

Milena Vukotic riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 69ª edizione dei Premi David di Donatello, della quale vi avevamo già comunicato le nomination, che hanno visto svettare C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Il riconoscimento sarà assegnato venerdì 3 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat), con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Sul red carpet ci sarà Fabrizio Biggio.

Milena Vukotic riceverà il David di Donatello 2024 alla carriera

Un riconoscimento meritato

Grazie al suo talento unico, Milena Vukotic ha attraversato, con grazia e ironia, sessant'anni di storia del cinema, del teatro e della televisione in Italia. Attrice di grande eleganza, è stata protagonista di interpretazioni ricche di poesia e intelligenza che hanno affascinato molti grandi autori: da Federico Fellini (Giulietta degli spiriti) a Mario Monicelli (i primi due episodi della trilogia "Amici miei"), da Luis Buñuel (Il fascino discreto della borghesia, Il fantasma della libertà, Quell'oscuro oggetto del desiderio) a Ettore Scola (L'arcidiavolo, La terrazza), da Carlo Lizzani (La casa del tappeto giallo, Cattiva) a Dino Risi (Il giovedì, I seduttori della domenica), da Alberto Lattuada (Venga a prendere il caffè... da noi) a Carlo Verdone (Bianco, rosso e Verdone) fino a Ferzan Özpetek (Saturno contro, Un giorno perfetto).

Accanto a Paolo Villaggio, nel ruolo iconico di Pina, è stata protagonista di sette dei dieci capitoli cinematografici dedicati al ragionier Ugo Fantozzi.

Le precedenti nomination di Milena Vukotic

Nel corso degli anni, Milena Vukotic ha ottenuto tre nomination al David come Miglior attrice non protagonista: nel 1983 per il film Amici miei atto II di Mario Monicelli, nel 1991 per Fantozzi alla riscossa di Neri Parenti, nel 2014 per La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati.

Milena Vukotic, quando la moglie di Fantozzi posò nuda per Playboy: "Rimasi sorpresa"

Accanto alla sua carriera cinematografica, che conta circa cento film, già a partire dalla metà degli anni Sessanta Milena Vukotic ha lavorato come interprete teatrale, diretta da registi come Giorgio Strehler e Franco Zeffirelli, e televisiva, dal celebre sceneggiato "Il giornalino di Gian Burrasca" di Lina Wertmüller fino alla serie di successo "Un medico in famiglia".