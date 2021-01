Milena Vukotic, quando la moglie di Fantozzi posò nuda per Playboy: "Rimasi sorpresa"

Milena Vukotic è un'artista eclettica che ha recitato al cinema come in teatro e in tv, anche se è conosciuta soprattutto per essere stata la moglie di Fantozzi nei film con Paolo Villaggio. Per questo è difficile immaginare Milena Vukotic nuda su Playboy... eppure è accaduto e l'attrice ne ha parlato in un'intervista sul Corriere della Sera.

Nell'intervista Milena ha parlato dei suoi prossimi impegni teatrali (a maggio reciterà in Milena ovvero Madame du Chatelet di Maurizio Nichetti, all'Off Off Theatre) del corto Con i pedoni tra le nuvole, in cui interpreta un'anziana professoressa non vedente, del suo rapporto con Paolo Villaggio, della recente apparizione nel cinepanettone In vacanza su Marte, accanto a Boldi e De Sica e di Fellini ma anche del suo servizio fotografico che fu pubblicato su Playboy negli anni '70.

Milena Vukotic nuda su Playboy, negli anni '70

Milena Vukotic in una foto ispirata a Klimt, pubbicata su Playboy

"Il fotografo Angelo Frontoni un giorno mi disse, "Ti fanno sempre apparire brutta, perché non ti fai fotografare nuda?" - ricorda Milena Vukotic divertita - "Io rimasi sorpresa, ma accettai la sfida. Le foto piacquero ai responsabili della rivista e accompagnarono il servizio con un bel testo di Alessandro Blasetti che parlava della femminilità. Tuttavia, la mia nudità era molto mitigata e camuffata" - conclude l'attrice parlando degli scatti evidentemente ispirati a Klimt in cui è difficile riconoscere la buffa signora Pina, moglie del ragioniere Ugo Fantozzi.

Al Corriere della Sera Milena Vukotic ha ricordato la "profonda amicizia" che la legava a Paolo Villaggio: "Era un uomo discreto, parlava poco, era sornione, ma negli anni ci ha legato una profonda amicizia, con lui e tutta la sua famiglia. Rammento quella volta che andai a trovarli a casa. Suono il campanello, imi apre la cameriera, che appena mi vede avverte a voce alta la padrona di casa: "Signora, è arrivata la moglie di suo marito!"