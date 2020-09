Milano MovieWeek 2020: svelato il programma degli eventi dal 14 al 20 settembre

La terza edizione della Milano MovieWeek 2020, la settimana dedicata alla settima arte promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura, si terrà dal 14 al 20 settembre e chiuderà la lunga e ricca programmazione del palinsesto culturale estivo Aria di Cultura.

L'iniziativa sarà come sempre diffusa in città e vedrà il coinvolgimento di Enti, Istituzioni, Scuole, Festival, Associazioni, case di produzione ed Esercenti, ovvero di tutte le realtà che si occupano di cinema e audiovisivo a Milano. In programma proiezioni, incontri, mostre, workshop, che si svolgeranno in presenza nel pieno rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sanitaria. Non mancheranno anche proposte in streaming, contenuti online e iniziative che si svolgeranno fuori città. Tante iniziative si terranno quest'anno presso l'arena estiva della Triennale, che vedrà un programma fitto di appuntamenti lungo tutto l'arco della settimana.

La MovieWeek, che ha l'obbiettivo di dare risalto alla filiera del cinema e delle molteplici attività ad esso collegate, ha quest'anno una particolare valenza di promozione al rilancio del cinema così fortemente colpito dall'emergenza sanitaria. Sono più di 20 le sale cinematografiche milanesi che hanno riaperto i battenti e che avranno una programmazione già avviata nella settimana del 14 settembre. Quest'anno la MovieWeek vuole dare risalto anche alla programmazione delle sale cinematografiche invitando il pubblico a tornare al cinema in tutta sicurezza.

Tra gli appuntamenti della prima giornata, lunedì 14 settembre, da segnalare, all'arena all'aperto AriAnteo di Triennale, la proiezione di Le sorelle Macaluso, il nuovo film di Emma Dante in concorso alla 77. Mostra del Cinema di Venezia. La regista sarà presente per incontrare il pubblico.

Tra gli eventi da segnalare in chiusura della Milano MovieWeek ci saranno la 34esima edizione di Festival Mix Milano, Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo e Fuoricinema, la maratona non stop di incontri diurni e proiezioni notturne che in modo trasversale - attraverso artisti e personalità del mondo della cultura, dell'informazione, del cinema e dello spettacolo - affronta il racconto del nostro Paese. Il tema di questa edizione, "l'arte che salva", prende spunto dall'urgenza di una riflessione sulla centralità del ruolo dell'arte e della cultura in generale.

Il programma completo e tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web dedicato www.milanomovieweek.it, sul sito yesmilano.it e sulla pagina FB MovieWeek.