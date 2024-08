Olimpiadi 2024: Tom Cruise salta dallo Stade de France e si lancia verso l'Hollywood Sign durante la cerimonia

Tom Cruise ha dato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi un tocco hollywoodiano tuffandosi dalla cima dello Stade de France per segnare il passaggio di consegne dalle Olimpiadi di Parigi ai Giochi di Los Angeles nel 2028.

Dopo che H.E.R. ha suonato l'inno nazionale statunitense, l'attore è saltato dal tetto dello Stade de France - il più grande stadio del Paese - ed è atterrato sul palco. È stato accolto da applausi assordanti e salutato dal sindaco di Los Angeles Karen Bass, a cui il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha consegnato la bandiera olimpica durante la festa.

Poi è salito su una moto con la bandiera al seguito ed è uscito dallo stadio per fare la consegna simbolica. Mentre in sottofondo suonava By the Way dei Red Hot Chili Peppers, Cruise ha percorso le strade di Parigi ed è entrato in un aereo. In un segmento preregistrato, si è poi paracadutato dal velivolo, atterrando vicino all'insegna di Hollywood. Una volta atterrato sul famoso simbolo, Cruise vi ha attaccato i cinque anelli olimpici.

Le Olimpiadi, che passione

Cruise è stato un habitué di queste Olimpiadi estive. Era presente alla cerimonia di apertura del 27 luglio e ha partecipato ad alcune gare insieme ad altre star come Steven Spielberg, Ariana Grande, Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick. Un giorno prima, il 26 luglio, è stato nominato Cavaliere della Legion d'Onore dal ministro della cultura francese Rachida Dati.

Come riportato da Variety, Billie Eilish, Snoop Dogg e i Red Hot Chili Peppers si sono esibiti durante i festeggiamenti per il passaggio di consegne dei Giochi di Los Angeles, insieme alla vincitrice di Grammy, Oscar ed Emmy H.E.R., che ha eseguito l'inno nazionale statunitense. I famosi gruppi francesi Phoenix e Air e la pop star belga Angele si sono esibiti prima dell'evento, che è stato orchestrato dal direttore artistico delle Olimpiadi di Parigi Thomas Jolly e dal direttore esecutivo Thierry Reboul.

Parlando con i giornalisti a Parigi venerdì, Bass ha detto che i Giochi di Los Angeles "mostreranno davvero la diversità e il carattere internazionale della nostra città".

"E abbiamo Hollywood, quindi mi aspetto un sacco di magiche opportunità per la cerimonia di chiusura", ha detto Bass alla Reuters. Ha anche detto di voler replicare la gioia che ha visto a Parigi durante queste Olimpiadi.