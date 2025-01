Anora: la protagonista Mikey Madison reagisce alla sua prima nomination agli Oscar

Tra i grandi candidati agli Oscar di quest'anno, spicca un nuovo volto: Mikey Madison, che ha interpretato la protagonista nel pluricandidato Anora di Sean Baker.

Oltre alla Palma d'Oro vinta alla 77ª edizione del Festival di Cannes, Anora ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui candidature ai Golden Globe e ben sei nomination agli Oscar 2025. Tra queste, spicca quella di Mikey Madison, che ha ricevuto la sua prima nomination come miglior attrice protagonista. Ma come ha reagito l'attrice alla notizia?

La reazione di Madison alla nomination agli Oscar

In un'intervista con Variety, Madison ha raccontato di aver immediatamente chiamato via FaceTime il suo co-protagonista Yura Borisov, anche lui candidato agli Oscar. "Mi trovavo nel mio letto, in un hotel a New York, e sono sopraffatta dalla gratitudine. Stamattina, sono stata in FaceTime con mia madre, mio padre, il mio cane e mio fratello gemello. Mi sento umiliata e felicissima. Il mio cuore è spezzato per Los Angeles in questo momento, ma sento che come comunità, tutti si stanno unendo per celebrare il cinema in un modo davvero speciale", ha dichiarato l'attrice.

Anora: un'immagine di Mark Eydelshteyn e Mikey Madison

"Ho anche chiamato Borisov, che si trovava nel suo paese, mentre passeggiava in un parco con sua moglie, bevendo champagne. È stato un momento dolcissimo", ha aggiunto Madison.

Riguardo al regista del film, Madison ha scherzato: "Non sono sicura se sia sveglio o se stia dormendo, ma ho provato a chiamarlo un paio di volte su FaceTime. Vedremo se risponderà!"

Sempre in tema di Oscar, l'attrice ha confessato di avere ancora tanti film da vedere: "Ce ne sono alcuni che devo ancora guardare, ma lo ammetto: sono testarda e adoro vedere i film sul grande schermo. Non ho avuto l'opportunità di farlo, quindi probabilmente dovrò accontentarmi di guardarli sul mio proiettore a casa".

La trama del film segue la storia di Anora (interpretata da Mikey Madison), una spogliarellista uzbeko-americana che, per volere del suo capo, entra in contatto con clienti di lingua russa. Una notte, incontra Vanya (Mark Eidelstein), il giovane e ricco figlio di un oligarca russo, che paga per farla diventare la sua fidanzata per una settimana. Quello che inizia come un accordo di convenienza si trasforma in una vera e propria storia d'amore, ma la loro relazione è messa a rischio quando i genitori di Vanya scoprono la verità.

Nel cast del film ci sono anche Yuri Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Lindsey Normington e Ivy Wolk.