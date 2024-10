Mike Leigh non riesce a trovare i soldi per il suo prossimo film

Le difficoltà di Mike Leigh nel reperire fondi per i suoi recenti progetti sono iniziate solo quando la sua epopea da 18 milioni di dollari, Peterloo, ha fatto fiasco al botteghino nel 2018, raccogliendo recensioni contrastanti e guadagnando solo 2 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sono passati sei anni da Peterloo e Leigh ha parlato più volte dei problemi di finanziamento dei suoi progetti, compreso il suo ultimo lavoro, l'acclamato Hard Truths, che ha iniziato a scrivere alla fine del 2019, appena un anno dopo Peterloo.

Le cose si stavano mettendo male per Leigh, che è arrivato persino a chiamare in causa Netflix per aver rifiutato il film. "Netflix mi ha appena rifiutato, ed è un peccato, perché hanno un sacco di soldi", aveva dichiarato il regista, che ha lottato a lungo per cercare di convincere qualcuno a sostenere la pellicola.

Hard Truths e le difficoltà finanziarie

Alla fine del 2022 Leigh si è finalmente assicurato il denaro necessario per realizzare il film. Bleecker Street e un gruppo di finanziatori europei hanno messo insieme un budget modesto, il più basso degli ultimi anni per il film di Leigh. È emerso che Hard Truths, presentato in anteprima mondiale al TIFF il mese scorso, valeva la pena di essere realizzato. Il titolo è stato accolto con entusiasmo (87 su Metacritic) nel circuito dei festival e ha continuato la sua traiettoria trionfale durante il fine settimana al New York Film Festival.

La locandina di Segreti e bugie

Durante una recente intervista a IndieWire, il regista ottantunenne nominato cinque volte all'Oscar per la sceneggiatura e due volte per la regia (Segreti e bugie, Il segreto di Vera Drake) ha dichiarato di avere ancora qualche film da fare, ma solo se riuscirà a trovare i soldi necessari. "È sempre più difficile per me trovare i soldi. La pensione non sembra particolarmente attraente. Ho delle idee che mi frullano per la testa. Non ve lo dico. Dipende da quanti soldi avremo", ha detto Leigh.

Hard Truths sarà proiettato al BFI London Film Festival questo mese. Il film avrà poi un'uscita limitata nelle sale il 6 dicembre, prima di essere distribuito a livello nazionale a gennaio.