Hard Truths: Marianne Jean-Baptiste odia tutti nel trailer del nuovo film di Mike Leigh

Al Toronto Film Festival verrà presentato in anteprima mondiale Hard Truths, il nuovo film diretto da Mike Leigh, ecco il trailer.

Mike Leigh è tornato alla regia con il film Hard Truths, di cui è stato condiviso il primo trailer in attesa dell'anteprima mondiale in arrivo il 6 settembre.

Nel video si vede la protagonista alle prese con il suo odio nei confronti delle persone, ritrovandosi a condividere la sua insofferenza nei confronti di tutti, dai commessi al supermercato ai membri della sua famiglia.

Cosa racconterà Hard Thruths

Dopo i film in costume Mr. Turner e Peterloo, Mike Leigh ha realizzato un nuovo film ambientato nella società contemporanea con un progetto descritto come uno studio, feroce, compassionevole e spesso umoristico in modo dark, della famiglia e dei legami spinosi che ci uniscono.

La protagonista è Marianne Jean-Baptiste, già nel cast di Segreti e bugie, che interpreta Pansy, una donna alle prese con la paura, problemi e scoppi di rabbia contro il marito, suo figlio e chiunque rivolga lo sguardo verso di lei.

La sua sorella minore, ruolo affidato a Michele Austin, è invece una madre single dalla vita molto diversa rispetto a Pansy, situazione che dà vita a una dinamica davvero unica.

Il film, secondo la sinossi ufficiale, porterà gli spettatori a riflettere sulla collettività, sul dovere e sul più duraturo mistero umano: che persino attraverso vite all'insegna della sofferenza e dei momenti duri, riusciamo sempre a trovare i modi per amare chi consideriamo una famiglia.



Dopo la presentazione al festival di Toronto il 6 settembre, Hard Truths sarà proiettato anche in altri festival e sarà quindi distribuito nei cinema americani a partire dal 6 dicembre in alcune città, con una distribuzione che si estenderà a un maggior numero di sale progressivamente nel corso delle settimane successive.