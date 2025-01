Mike Leigh pronto a tornare alla regia: ecco quando potrebbero iniziare le riprese del nuovo film

Il regista britannico sta per mettersi al timone di un nuovo progetto per il grande schermo.

Mike Leigh tornerà alla regia nel 2025 con un nuovo film al quale lavorerà con Cornerstone, Bleecker Street, Studiocanal e Film4. Come consuetudine di Leigh, il progetto avrà un titolo provvisorio, in questo caso Untitled 2025.

Al momento, trama e cast del film sono tenuti al segreto, e l'unica certezza è che il film sarà il primo senza lo storico direttore della fotografia dei film di Leigh, Dick Pope, scomparso lo scorso ottobre.

Quando inizieranno le riprese del nuovo film di Mike Leigh

Le riprese del nuovo film di Mike Leigh dovrebbero iniziare entro fine anno e presumibilmente l'uscita nelle sale potrebbe essere programmata entro il 2026 o 2027.

Mike Leigh alla Berlinale 2012

Non ci sono ulteriori notizie ma la produzione del lungometraggio difficilmente prenderà il via nella prima parte dell'anno. È più probabile che Leigh torni sul set in autunno.

L'uscita di Hard Truths

Nel frattempo, nelle sale americane è uscito il suo ultimo film, Hard Truths, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e vincitore di parecchi riconoscimenti negli ultimi mesi.

Hard Truths è ambientato a Londra e racconta la storia di Pansy (Marianne Jean-Baptiste), una donna tormentata dalla paura e dalle sofferenze, nonché incline a sfoghi violenti con il marito, il figlio e chiunque incroci il suo sguardo.

Mike Leigh sul set del film Another Year

Sua sorella minore (Michele Austin, che lavorò già con Mike Leigh in Another Year) è una madre single, con una vita completamente diversa dalla sua. Mentre Pansy tocca sempre più il fondo, il film esplora come, nonostante una vita piena di dolore e difficoltà, le famiglie trovino ancora il modo di amarsi.