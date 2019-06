Midsommar- Il villaggio dei dannati, il trailer italiano del film horror di Ari Aster

Svelato il trailer italiano di Midsommar - Il villaggio dei dannati, nuovo horror del regista Hereditary Ari Aster.

Midsommar, uno degli horror in uscita nel 2019 più attesi, racconta quello che accade a una giovane coppia in vacanza in un villaggio svedese che si ritrova coinvolta nelle celebrazioni festive locali, tra strani rituali che presto si trasformeranno in un incubo.

Hereditary, il finale spiegato e i segreti dell'horror più discusso dell'anno

Nel trailer italiano di Midsommar vediamo la coppia protagonista che si ritrova a trascorrere le vacanze insieme in Svezia, con gli amici di lui, e vivranno da vicino i rituali di "uno strano, folle festival", che si rivelerà tutt'altro che divertente. Inizialmente, le serate estive scorrono spensierate e piene di luce (anche fino a tarda sera), poi le cose iniziano a farsi inquietanti, fin troppo strane, e la ragazza vorrebbe andare via. Tra provocazioni, gelosie, girotondi vorticosi e rituali ipnotici, accade qualcosa di inspiegabile... e terrificante.

Protagonista l'attriceFlorence Pugh, attualmente impegnata sul set di "Black Widow", film sull'eroina Marvel interpretata da Scarlett Johansson, qui nei panni della giovane Dani che, insieme al fidanzato Christian (Jack Reynor) e a un gruppo di amici, decide di recarsi in Svezia per partecipare a un famoso festival di mezza estate del luogo: da rifugio idilliaco, questo remoto villaggio di campagna si trasformerà rapidamente in un luogo da incubo. Completano il cast Will Poulter, William Jackson Harper e Julia Ragnarsson.

L'uscita di Midsommar nei cinema italiani è fissata per il 25 luglio 2019, l'horror è distribuito da Eagle Pictures.