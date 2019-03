Midsommar: il trailer del nuovo film horror del regista di Hereditary

Midsommar è il nuovo film horror di Ari Aster, e oggi è uscito il primo trailer dell'atteso progetto diretto dal regista di Hereditary, uno degli horror più discussi dell'anno scorso.

Il film, uno degli horror in uscita nel 2019 più attesi, segue quello che accade a una coppia in vacanza in un villaggio svedese, alle prese con una svolta sinistra quando due abitanti locali li invitano a partecipare a una serie di rituali che trasformano il loro paradiso pastorale sempre più sconvolgente.

Il trailer di Midsommar mostra i due giovani che scoprono l'esistenza del raro evento e gli strani rituali a cui assistono, mentre una voce rivela le "regole" degli inquietanti eventi e il video rivela qualche anticipazione delle reazioni dei protagonisti.

Ecco il trailer:

Nel cast di Midsommar, in arrivo nelle sale cinematografiche in estate, ci saranno Florence Pugh, Jack Reynor e Will Poulter. Tra gli interpreti anche Vilhelm Blomgren, William Jackson Harper, ed Ellora Torchia.