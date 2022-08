Midsommar - Il villaggio dei dannati, su Netflix in streaming da oggi

Midsommar - Il villaggio dei dannati, l'acclamato horror nordico del regista Ari Aster, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 1 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dani (Florence Pugh), una ragazza che sta attraversando un periodo difficile per via del suicidio-omicidio di sua sorella e dei suoi genitori, scopre che il suo ragazzo, Christian (Jack Reynor), le ha tenuto nascosto un invito da parte di un suo amico, Pelle, a visitare il villaggio in Svezia dove è cresciuto. L'invito è in occasione di una cerimonia speciale che si tiene solo ogni novant'anni. Dani ci resta molto male, così Christan la invita ad aggregarsi al gruppo, composto da Mark, Josh e Pelle.

Midsommar: Jack Reynor in una scena del film

Sembra di fare un tuffo nel passato, con edifici di legno costruiti a mano e regole di vita diverse da quelle comuni. Tutti i ragazzi ricevono immediatamente degli allucinogeni naturali in offerta da consumare e sotto i loro occhi si svolge una cerimonia che non comprendono ma che li lascia alquanto scioccati. Dopo una serie di strani accadimenti, si scopre la vera natura dell rituale, l'Hårga, qualcosa che i villici organizzano per avere prosperità nei raccolti e protezione per il villaggio. Dani si ritrova di fronte a una scelta che cambierà per sempre la sua vita.

Considerato uno dei 10 migliori film indipendenti del 2019 dalla National Board of review, Midsommar - Il villaggio dei dannati è il secondo film per il giovane regista Ari Aster, dopo il sorprendente esordio, ancora nel genere horror, con Hereditary - Le radici del male.