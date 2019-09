Midsommar – Il villaggio dei dannati: un inquietante dettaglio nascosto nel film di Ari Aster

Midsommar - Il viaggio dei dannati: Florence Pugh in una scena del film

Alcuni fan di Midsommar - Il villaggio dei dannati, hanno notato un disturbante dettaglio nascosto all'interno del secondo film di Ari Aster. Lo riporta il sito horror Bloody Disgusting, citando il tweet di uno spettatore che si è accorto di un elemento piuttosto macabro nel film. Attenzione, seguono spoiler sul film!

"Quando gli Hårga mettono Dani sul piedistallo e la portano al banchetto, si vede negli alberi il volto di sua sorella con il tubo del gas in bocca... E succede in momenti diversi! Che ca..o!" Un rimando sottile, e a dir poco inquietante, all'incidente scatenante di tutto il film, che si apre con il suicidio della sorella di Dani dopo che lei ha anche ucciso i genitori, evento che spinge la ragazza a recarsi in Svezia.

when the hårgas lift dani onto the pedestal and start walking to the dinner table, you can see her dead sister’s face in the trees with the exhaust tube in her mouth... this shit is in different areas! what the fuck! pic.twitter.com/zg4ejkfydW — ger (@danieIgayIewis) September 22, 2019

Come sottolineato dall'articolo di Bloody Disgusting, non è insolito che immagini simili appaiano in produzioni horror, come il volto di Pazuzu ne L'esorcista o i fantasmi nascosti nella miniserie Hill House. E sebbene il tweet riportato sopra sia la segnalazione più evidente di quello che Ari Aster ha fatto in Midsommar - Il villaggio dei dannati, non è il primo ad accorgersene. Sono infatti emersi dei vecchi post di Reddit, risalenti all'uscita americana del film, dove gli utenti raccontavano ciò che pensavano di aver visto in certi punti del lungometraggio.

Midsommar, un inquietante dettaglio nascosto tra gli alberi in una scena del film

Per l'esattezza, subito prima dei titoli di testa di Midsommar sarebbe visibile un volto demoniaco nella neve, e altre due facce appaiono nel villaggio, durante la scena dell'ättestupa (il sacrificio rituale degli abitanti più anziani) e quando i membri della setta accolgono i nuovi arrivati con un misto di canto e lamento. Dettagli senz'altro raccapriccianti, da rintracciare quando il film sarà disponibile in home video, già di suo un piccolo evento poiché, almeno in alcuni paesi europei, è prevista anche la distribuzione del Director's Cut, che negli USA è disponibile solo in formato digitale su Apple TV.