Midnight Mass: su Netflix arriva nuova serie horror dagli autori di Hill House

Midnight Mass è la nuova serie horror che Netflix ha commissionato agli autori di Hill House, Mike Flanagan e Trevor Macy. Si tratta di una serie in 7 episodi ambientata su un'isola.

Al centro della trama di Midnight Mass, la comunità di persone che vive su un'isola remota e che vive esperienze soprannaturali, tra eventi miracolosi e lugubri presagi, in seguito all'arrivo di un carismatico e misterioso giovane sacerdote. Mike Flanagan sarà regista degli episodi e produttore esecutivo della serie in sinergia con Trevor Macy.

I due autori di Hill House hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix lo scorso febbraio, nello stesso periodo in cui la piattaforma streaming ha rinnovato Hill House per una seconda stagione, le cui riprese inizieranno a settembre. Il prossimo capitolo della serie antologica infatti, si intitola The Haunting of Bly Manor e sarà ispirata al romanzo Giro di vite di Henry James, in cui una governante deve occuparsi di due giovani orfani in un'inquietante residenza britannica.

Hill House, una delle scene più inquietanti della serie Netflix

Attualmente Mike Flanagan e Trevor Macy sono al lavoro sulla post-produzione di Doctor Sleep, il film tratto dal romanzo di Stephen King, sequel di Shining che vede protagonista Ewan McGregor nel ruolo di Danny Torrance, oggi adulto problematico. Doctor Sleep uscirà nelle sale italiane il prossimo autunno.