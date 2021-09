Midnight Mass, Mike Flanagan conferma il cameo di una star di Hill House e Bly Manor

Il creatore di Midnight Mass Mike Flanagan conferma la presenza di una star delle sue precenti serie targate Netflix, The Haunting of Hill House e Bly Manor.

Se avete già visto Midnight Mass su Netflix e lo avete seguito in lingua originale, probabilmente vi sarete chiesti se quella che avete sentito nel primo episodio dello show di Mike Flanagan sia davvero la voce di una star di Hill House e Bly Manor. Beh, Flanagan ha detto che sì, è proprio così.

Come riporta anche Comicbook, il regista nonché ideatore, sceneggiatore, e produttore della nuova hit di Netflix Midnight Mass ha confermato su Twitter il cameo vocale di Carla Gugino.

L'attrice che in The Haunting of Hill House aveva interpretato il personaggio di Olivia Crane, e in Bly Manor la versione più adulta di Jamie, ha anche preso preso parte al film diretto da Flanagan Gerald's Game, ed è tornata a collaborare con lui per una breve apparizione nella serie.

Potete infatti sentire la sua voce verso l'inizio del primo episodio, quando il personaggio di Zach Gilford viene condannato a quattro anni di prigione da un giudice di cui non vediamo il volto.

"@flanaganfilm ma è Carla Gugino quella che presta la voce al giudice nel primo episodio di #MidnightMass?" chiede un fan. "Sì, è proprio lei" risponde Flanagan.

Come si legge anche nella sinossi ufficiale della serie Netflix, Midnight Mass racconta "la storia di una piccola e comunità situata su un isola piuttosto divisa, i cui problemi verranno palesemente a galla quando inizieranno a verificarsi una serie di eventi, come il ritorno di un giovane uomo caduto in disgrazia (Zach Gilford). Nello stesso momento infatti approderà sull'isola anche un carismatico sacerdote (Hamish Linklater). L'arrivo di Padre Paul su Crockett Island andrà a coincidere con degli incredibili eventi dalla natura apparentemente miracolosa e un rinnovato fervore religioso che si farà strada tra la comunità. Ma questi miracoli non avranno forse un costo?".