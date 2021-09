Midnight Mass, Mike Flanagan avverte i fan a caccia di "fantasmi" nella serie

Mike Flanagan ha parlato di Midnight Mass, l'ultima serie che ha realizzato per Netflix, e ha messo in guardia gli spettatori abituati a cercare i fantasmi nelle sue serie, come Hill House.

Attenzione, Midnight Mass è diversa da The Haunting of Hill House e The Haunting of: Bly Manor, parola di Mike Flanagan. Nel corso di una lunga intervista per The Wrap, il regista di Doctor Sleep ha parlato della sua ultima serie che ha realizzato per Netflix e ha messo in guardia gli spettatori che pensano che questo nuovo show possa essere popolato da numerosi fantasmi più o meno nascosti in ogni angolo.

Mike Flanagan ha speso diverse settimane a demolire le aspettative di tutti i fan che pensavano che Midnight Mass fosse la terza stagione di The Haunting of. Il regista ha dichiarato: "Una delle ragioni per cui abbiamo deciso di calibrare con estrema attenzione le aspettative su questa serie riguarda proprio la convinzione delle persone che questo nuovo show sia identico a The Haunting of. In realtà, sarà molto diverso!".

Mike Flanagan ha continuato a raccontare: "Ovviamente, ci saranno facce familiari al pubblico delle mie due precedenti serie e l'estetica è assai simile. Tuttavia, se cercate fantasmi, siete sulla strada sbagliata. Magari riusciremo a fare una terza stagione di The Haunting of, le porte sono ancora aperte! Ciò che è giusto è mettere in guardia le persone e far capire loro che questa sarà diversa da quelle!".

Mentre le due già citate serie di cui Mike Flanagan si è occupato sono tratte da un libro di Shirley Jackson e uno di Henry James, Midnight Mass è basata su un soggetto originale del regista e racconta la storia di una comunità che reagisce in modo decisamente singolare all'arrivo di un giovane e carismatico prete e di un uomo disgraziato. L'isolotto non è pronto ad affrontare gli eventi miracolosi che sembrano avvenire.

Hill House, una delle scene più inquietanti della serie Netflix

Per chi non lo sapesse, Mike Flanagan si riferisce agli easter-egg e ai fantasmi nascosti nelle due stagioni di The Haunting of. Creata e diretta da Mike Flanagan, Midnight Mass è interpretata da Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco. Lo show sarà disponibile su Netflix a partire dal 24 ottobre.