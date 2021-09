Midnight Mass 2: ci sarà una seconda stagione della serie Netfflix?

L'immaginario cattolico, l'ambientazione suggestiva e gli orrori di Midnight Mass hanno impressionato il pubblico di Netflix tanto da chiedere a gran voce una seconda stagione della serie firmata da Mike Flanagan, ma a quanto pare i sette episodi dello show resteranno un unicum.

Midnight Mass: Hamish Linklater in una scena della serie

Prima di Mike Flanagan, altri autori sono tornati sui propri passi di fronte all'entusiasmo del pubblico. Big Little Lies - Piccole grandi bugie, per esempio, è sempre stata progettata come una miniserie e alla fine è tornata per una seconda stagione. Anche Omicidio a Easttown è stata pianificata come una miniserie, ma ultimamente la star Kate Winslet ha aperto all'ipotesi di nuovi episodi. Ma a quanto pare il viaggio a Crockett Island per la Messa di Mezzanotte sarà un evento unico su Netflix, almeno nelle intenzioni del suo autore Mike Flanagan.

Per il momento il regista e sceneggiatore non si sbilancia, ma sappiamo che è già impegnato nello sviluppo di una nuova serie per Netflix, The Midnight Club, che uscirà sulla piattaforma streaming nel 2022. Lo show sarà basato sul romanzo horror di Christopher Pike incetrato su un gruppo di adolescenti, malati terminali, che si incontrano ogni notte a mezzanotte nell'ospedale in cui sono ricoverati per raccontarsi storie spaventose. Quando un membro del gruppo muore, iniziano a verificarsi eventi terrificanti.

A fianco dei giovani interpreti della serie, vedremo il ritorno di alcuni volti familiari di Midnight Mass in ruoli ricorrenti, tra cui Kate Siegel (che interpreta Erin), Zach Gilford (che interpreta Riley), Matt Biedel (che interpreta Sturge) e Samantha Sloyan (interprete di Bev Keane).

Come anticipato nella nostra recensione di Midnight Mass, disponibile in streaming su Netflix, racconta la storia dell'arrivo di un prete particolarmente carismatico su una piccola isola così sonnecchiosa che potrebbe essere morta, nell'ambito di una comunità di fedeli disposta a credere a ogni costo. Il suo arrivo a Crockett Island coinciderà con una serie di situazioni decisamente singolari, eventi miracolosi e terrificanti presagi.