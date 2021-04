Microcosmo - Grande Meraviglia, il documentario in streaming su Nexo+ per la Giornata mondiale della Terra

Il documentario Microcosmo - Grande Meraviglia arriva oggi in streaming su Nexo+ per celebrare la Giornata mondiale della Terra.

L'affascinante progetto è stato diretto da Pascal Moret e Julien Guiol e porta gli spettatori alla scoperta del potere invisibile della natura, della sua bellezza (anche nel minuscolo), e della sua intelligenza nella speranza di costruire un mondo più sostenibile.

Il comunicato con cui Nexo+ presenta la sua proposta per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali sottolinea che la natura è una fonte inesauribile di conoscenza e, dopo 3 miliardi di anni di evoluzione, ha creato meccanismi incredibili su scala microscopica. Sono questi meccanismi che consentono alle piante e agli animali che ci circondano di proteggersi, svilupparsi e far fronte agli attacchi di fuoco, aria, suolo e acqua. Questo "Microcosmo" sfida la nostra immaginazione con la sua bellezza e intelligenza. Oggi, alcuni scienziati sono finalmente riusciti a svelarne i misteri grazie alla fotonica.

Proprio con loro partiamo, grazie al documentario di Pascal Moret e Julien Guiol, alla ricerca delle microstrutture che rendono così geniali le piante e gli animali che ci circondano per scoprire le soluzioni originali che la natura ha privilegiato per il suo sviluppo e la sua sopravvivenza.

Questa conoscenza è preziosa per tutti noi e lo sarà ancora di più per affrontare le sfide climatiche e ambientali che ci minacciano. Le soluzioni adottate dalla natura per rispondere ai suoi problemi non sono infatti così lontane da quelle che ci vengono attualmente poste. È tempo di lasciarsi ispirare dal mircocosmo per costruire un mondo più sostenibile ed ecologico.