Mickey Rourke su Roman Polanski: "Lavorare con lui è un privilegio, Dio lo benedica"

Mickey Rourke ha postato su Instagram una foto in occasione delle riprese del nuovo film di Roman Polanski; l'attore ha anche speso parole di elogio nei confronti del regista ed è stato aspramente criticato sul social network.

Dopo aver postato sul suo profilo Instagram una foto per celebrare la fine delle riprese del nuovo film di Roman Polanski e aver riservato parole di elogio nei confronti del regista, Mickey Rourke è stato aspramente criticato sui social. L'attore ha scritto: "Alla fine della giornata, ancora una volta. Lavorare con il leggendario e talentuoso Roman Polanski è stato un grande piacere. Lavorare con un tale regista è un grande privilegio, il suo film ha una tale integrità, stile, classe e imprevedibilità. Sapete, lavorando con un uomo che è nel mondo del cinema da quasi 60 anni si può sempre imparare qualcosa di nuovo. Di solito non ho conversazioni con la maggior parte dei registi, ma Roman Polanski non è solo un altro regista".

Mickey Rourke ha proseguito: "Qualsiasi suggerimento mi dia, rende il mio lavoro più facile grazie ai suoi anni di esperienza e conoscenza. La Svizzera è un paese bellissimo, solo per guardare fuori dalla mia finestra di notte e vedere le maestose cime innevate e gli zampilli di aria pura. Il mio obiettivo per questo film era quello di dare 110% e permettermi di fidarmi, cosa che normalmente non faccio mai. Dio benedica quest'uomo, non vedo l'ora di fare un altro film con lui. Voglio solo dire che è mio dovere far sapere alle giovani generazioni che non sto davvero fumando nel film, sto solo facendo finta. Continuate così, tenete duro, il mondo sia benedetto! Forza Ucraina!".

Roman Polanski ha abbandonato gli Stati Uniti nel 1978 dopo essere stato accusato di aver violentato una ragazza di 13 anni. I fan di Mickey Rourke sono rimasti scioccati dall'endorsement dell'interprete. Uno di loro ha scritto: "Non seguo chi promuove i pedofili". Un altro, invece, ha scritto: "Un pedofilo non è e non sarà mai una brava persona".

Infine, un utente ha dichiarato: "Mickey, conosci la storia del caso di pedofilia? Dio benedica quell'uomo? Stai perdendo la testa?". Il nuovo film di Mickey Rourke è The Palace e le riprese sono state effettuate in Svizzera. Non è ancora chiaro se Rourke abbia preso parte a questo progetto o a un altro di Polanski.