Michelle Pfeiffer e Kurt Russell nel teaser di The Madison, la nuova serie spinoff di Yellowstone

Paramount+ ha condiviso online il teaser della serie The Madison, spinoff di Yellowstone, in arrivo il 14 marzo in streaming. Il progetto può contare su un cast stellare che comprende i protagonisti Michelle Pfeiffer e Kurt Russell.

Cosa mostra il teaser di The Madison

Nel breve video si può vedere la protagonista interpretata da Michelle Pfeiffer mentre affronta le sue emozioni e condivide con un terapista, interpretato da Will Arnett, quello che prova sostenendo di aver perso il centro della sua vita, e la propria anima, ricevendo come risposta che sarà in grado di guarire se si concederà la possibilità di farlo.

La storia di The Madison è ambientata a Manhattan e in Montana, seguendo la vita dei membri della famiglia Clyburn.

Secondo la descrizione ufficiale, gli episodi affronteranno tematiche importanti e rilevanti come il lutto e la connessione umana.

Taylor Sheridan ha creato la serie e ne è un produttore tramite la sua Bosque Ranch Productions.

Nel team della produzione ci sono anche David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Christina Voros, Michael Friedman, Pfeiffer, Kurt Russell e Keith Cox. Voros, inoltre, è regista e produttore.

Nel cast dello show, oltre a Pfeiffer e Russell, sono poi presenti Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova e Matthew Fox.

Gli spinoff in arrivo sugli schermi

L'universo di Yellowstone è in continua espansione e ci sono altri spinoff in arrivo sugli schermi tra cui The Dutton Ranch, con star Kelly Reilly e Cole Hauser, e Marshals che vedrà come star Luke Grimes nel ruolo di Kayce Dutton, progetto che debutterà a marzo sugli schermi americani di CBS e di cui è stato diffuso il trailer.

Nel cast ci sono inoltre Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, e Brett Cullen.