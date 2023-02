Michelle Impossible & Friends: gli ospiti della prima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 in prima serata torna Michelle Impossible & Friends, la seconda edizione del one woman show di Michelle Hunziker. Il programma ci terrà compagnia per tre serate. In studio, oltre alla conduttrice ci sarà il corpo di ballo e l'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Non mancheranno i tantissimi 'amici', ospiti di Michelle Hunziker, che si esibiranno con performance artistiche capaci di entusiasmare gli spettatori. Ecco cosa ci aspetta stasera.

Alcuni degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Michelle Impossible & Friends sono stati annunciati dalla conduttrice a Verissimo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Stasera ci saranno "il futuro nonno" Eros Ramazzotti che, per la prima volta in tv; racconterà aneddoti della sua vita e della sua carriera alla figlia Aurora. Oltre al cantautore romano: Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci.

Spazio anche al roast show condotto da Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice, dove, con ironia e leggerezza, verranno messi "alla berlina" alcuni degli ospiti.

Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa's Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.