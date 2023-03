Mediaset Infinity: a febbraio arriva lo show di Michelle Hunziker e tornano Amici e Grande Fratello Vip

Su Mediaset Infinity a marzo arrivano grandi novità che andranno ad arricchire la già numerosa offerta di contenuti: oltre ai numerosi titoli delle reti Mediaset, come Michelle Impossible & Friends, il nuovo show di Michelle Hunziker, il Grande Fratello Vip e Amici, la proposta di nuovi contenuti di qualità si amplia sui channels dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità.

GLI HIGHLIGHTS DI MARZO SU MEDIASET INFINITY

MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS

Michelle Hunziker si racconta in un one-woman show in tre serate-evento, su Canale 5 e Mediaset Infinity, insieme a tanti amici. Ad affiancarla nel corso delle puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa's Band e il Mago Forest (Michele Foresta), con la partecipazione di Katia Follesa.

GRANDE FRATELLO VIP

Ultimo mese nella Casa di Grande Fratello Vip tra scottanti eliminazioni, nuovi triangoli amorosi e nette divisioni tra i concorrenti ancora in gioco. La Finale, in onda lunedì 3 aprile su Canale 5, è alle porte: non perdere il doppio appuntamento settimanale, la diretta 24 ore su 24 e i daytime del reality condotto da Alfonso Signorini. E se vuoi sapere tutti i retroscena del programma più discusso del momento, in esclusiva su Mediaset Infinity, ti aspettano lunedì e giovedì alle 20.30 i commenti di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli a Gf Vip Party.

AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Cinque allievi hanno ottenuto la maglia, per gli altri invece continua la corsa al Serale di #Amici22. Ultime settimane prima del grande show in prima serata su Canale 5 e per tutti l'obiettivo è solo uno: continuare a credere nel proprio sogno.

FELICISSIMA SERA - ALL INCLUSIVE

Torna lo show più irriverente di Canale 5 e se credevate di aver visto tutto, in realtà, non avete visto ancora niente: Pio e Amedeo stanno tornando in prima serata, più dissacranti che mai, e con loro ci saranno tanti, tantissimi ospiti.

LA TV DEI 100 E UNO

Arriva in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity il programma condotto da Piero Chiambretti con protagonisti 100 bambini. Domande, curiosità e tanta leggerezza per uno show completamente nuovo.

LE IENE PRESENTANO: "INSIDE"

Torna il programma delle Iene "Inside" con interviste, racconti inediti, servizi e approfondimenti su alcune delle storie più seguite e discusse del programma.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023

A partire da martedì 7 marzo, con l'esclusivo match tra Chelsea e Borussia Dortmund su Canale 5, si giocano le partite di ritornodegli ottavi di UEFA Champions League per determinare le migliori otto squadre d'Europa. A seguire, martedì 14 marzo, su Mediaset Infinity, l'Inter di Simone Inzaghi vola a Porto per conquistare un posto ai quarti di finale. Non perderti inoltre, sempre su Mediaset Infinity eInfinity+, tante altre partite con le grandi stelle europee: a seguire l'appuntamento con Champions League Live, con tutti gli highlights, i gol e i commenti dei match di giornata, la cui conduzione è affidata ad Alberto Brandi e Benedetta Radaelli.

LAW & ORDER - UNITÀ VITTIME SPECIALI

Olivia Benson e la squadra Unità Vittime Speciali di Manhattan tornano in azione: su Mediaset Infinity, in prima visione assoluta, arrivano ogni mercoledì due nuovi episodi della ventitreesima stagione.

STATION 19

Quarta stagione della serie. Ritorna lo spin-off di Grey's Anatomy incentrato sulla vita dei vigili del fuoco di Seattle: ogni venerdì un nuovo episodio da vedere gratis solo su Mediaset Infinity.

RE TITTI

Quando la regina di un'isola paradisiaca sparisce all'improvviso, Titti si ritrova inaspettatamente a essere il successore al trono. L'entourage di Sua Piccola Altezza include la spericolata Nonna e il mitico Silvestro, la cui fedeltà è messa alla prova quando scopre un sinistro complotto per eliminare Titti!

BLACK ADAM

Nel film, in premiere dal 10 al 16 marzo, Dwayne Johnson interpreta Black Adam, personaggio della DC Comics, creato da Otto Binder e C.C. Beck nel 1945. Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei, Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. Insieme a Dwayne Johnson, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone e Pierce Brosnan nel ruolo del Dr. Fate.

TOM E JERRY NEL SELVAGGIO WEST E TOM E JERRY A NEVELANDIA

In Tom e Jerry nel Selvaggio West, il gatto e il topo fanno il loro grande arrivo nel selvaggio west, unendo le forze per andare in soccorso di una ragazza e di suo fratello, intenti a cercare di salvare il loro ranch da un subdolo uomo d'affari. In Tom e Jerry a Nevelandia, Jerry e il nipotino Tuffy costruiscono un pupazzo di neve che magicamente prende vita e dice di chiamarsi Larry. I due topolini faranno di tutto, persino accettare l'aiuto di Tom, pur di salvare il nuovo amico dall'inevitabile scioglimento.

L'IMMENSITÀ

Nella Roma degli anni 70, Clara (Penelope Cruz) e Felice si trasferiscono in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è l'attenta testimone degli stati d'animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Adriana rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura. Mentre i bambini aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall'alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia.

HOUSE PARTY

In questo reboot dell'omonima commedia del 1990, Kevin (Jacob Latimore) e Damon (Tosin Cole) sono migliori amici, aspiranti PR di locali, che si mantengono come addetti alle pulizie. Mentre i due lavorano in una villa, Kevin scopre che lui e Damon verranno licenziati a causa delle telecamere che li hanno ripresi mentre si divertivano sul luogo di lavoro. Damon scopre che la villa che stanno pulendo appartiene a LeBron James, che si trova ad un ritiro spirituale in India. Non avendo più nulla da perdere, i due decidono di organizzare una festa gigantesca alla ricerca dell'immortalità e di un po' di denaro. Quando la festa va fuori controllo e uno degli anelli del campionato di Lebron scompare, si lanciano in una notte selvaggia che non dimenticheranno mai.