Michelle Hunziker a Diletta Leotta: 'Quando ho avuto Aurora ero una matta, Eros impazziva'

Ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, Michelle Hunziker ha raccontato diversi aneddoti legati soprattutto alla gravidanza di Aurora, la figlia maggiore nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti e da poco mamma del piccolo Cesare. La conduttrice è stata molto sincera a riguardo dichiarando: "Ero una matta totale".

La gravidanza e la crescita di Aurora

"Avevo 19 anni è stata pazzesca. Io ero una matta totale, ormai posso dirlo perché sono passati tanti anni. Andavo a sciare, andavo a cavallo, Eros impazziva dicendomi che dovevo stare ferma". Il raccondo di Michelle Hunziker sulla prima gravidanza non è forse qualcosa di usuale rispetto al periodo della dolce attesa, ma come ha concluso lei stessa "Quando hai 19 anni non hai esperienza di vita ma sei instancabile".

Meno semplice è stato invece crescere quella bambina avuta a 19 anni perchè: "Ero ancora una bimba, non avevo esperienza di vita, allora mi aggrappavo alle regole. Io che sono svizzera, arrivo dalla disciplina, mi hanno tirato su come un soldatino, mi sono aggrappata a quella cosa lì. Aurora mi dice sempre 'Mamma era un generale'". Allo stesso tempo però "giocavo tantissimo. C'era proprio la parte ludica e di instancabilità, a 19 anni sei un grillo... Anzi era più stanca Auri di me. Io la svegliavo tutte le mattine alle 6:30-7:00, anche di domenica, perchè dovevo fare un miliardo di cose. Poi viaggiavamo sempre! Con Auri abbiamo vissuto tante cose insieme".

Il ritorno al lavoro

Quello che ha accomunato tutte e tre le gravidanze di Michelle Hunziker è stato il ritorno al lavoro dopo pochissimo tempo dal parto, decisione per cui ha subito molte critiche. "Io sono stata criticata tantissimo perché dopo 4-5 giorni ero già in pista. Ho partorito durante Striscia sia Sole che Celeste: è venuto a sostituirmi il Gabibbo due giorni e poi sono tornata là. Poi ho anche precisato che non andavo a lavorare alle 6:00 del mattino e tornavo alle 6:00 di sera... Non era un lavoro in cui fai troppa fatica". Ci ha tenuto anche a sottolineare, però, come per ogni donna è diverso, anche a seconda del lavoro: "Abbiamo combattuto tanto per il diritto alla maternità per cui è bello anche potersi prendere la maternità, soprattutto quando fai lavori in cui devi andare in ufficio prestissimo e tornare la sera, e non vedresti il tuo bebè e non potresti goderti il tuo bebè. Anche per i papà è giusto che possano prendere un po' di paternità".

La nascita del piccolo Cesare

Dice che se avesse potuto avrebbe fatto 10 figli, Michelle Hunziker, ma chissà se avrebbe mai immaginato di diventare nonna così presto, ad appena 46 anni, del piccolo Cesare, nato a marzo dall'amore della figlia maggiore Aurora per il compagno Goffredo Cerza. "Un'esperienza incredibile" ha raccontato, vissuta con qualche piccola preoccupazione solo al momento del parto: "Aurora ha dovuto fare il parto cesareo perché glielo hanno indotto troppo presto, erano tutti spaventati dal peso di Cesare. Pensavano che fosse oltre 4 kg. Anche lei era molto stanca".