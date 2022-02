Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: il loro bacio fa impazzire i social (FOTO e VIDEO)

Il bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nel programma Michelle Impossible ha fatto impazzire tutti coloro che, circa 25 anni dopo, sognano ancora il ritorno di fiamma tra i due. Le foto ed i video dai quali emerge la loro complicità sono diventati immediatamente virali sui social.

Nella serata di ieri, mercoledì 16 febbraio 2022, Canale 5 ha mandato in onda Michelle Impossible, il One Woman Show durante il quale Michelle Hunziker ha intrattenuto il pubblico a suon di gag, duetti ed esibizioni di ogni tipo, in compagnia di numerosi ospiti. La showgirl svizzera ha dimostrato ancora una volta di riuscire a fare tutto e di essere dunque uno dei personaggi più completi del panorama televisivo italiano. Moltissime persone, però, non si sono sintonizzate sulla rete Mediaset solo per ammirare il talento di Michelle Hunziker ma anche perché consapevoli che su quel palco sarebbe arrivato anche Eros Ramazzotti. Lui e Michelle Hunziker sono stati protagonisti di una storia d'amore nella seconda metà degli anni Novanta, capace di far sognare un'intera generazione di italiani. In realtà, la relazione non durò moltissimi anni (iniziò nel 1995 e finì nel 2002) ma fu comunque molto importante: umanamente parlando, perché i due ebbero una figlia, Aurora; artisticamente parlando, perché lui registrò singoli di enorme successo, tra cui quello dedicato alla figlia e Più bella cosa, dedicato a sua moglie. Ieri, a Michelle Impossible, la padrona di casa ha eseguito proprio il brano del 1996, visibilmente emozionata, e solo successivamente è stata raggiunta sul palco da Eros Ramazzotti, il quale ha prima cantato Fuoco nel fuoco e poi ha fatto il bis di Più bella cosa.

A mandare in visibilio il pubblico, però, è stata soprattutto la complicità emersa tra i due, tra risate, sguardi complici e visibile emozione nel parlare della loro storia. Come se non bastasse, Michelle Hunziker si è lanciata tra le braccia dell'ex marito ed in tanti hanno fatto un parallelismo tra questo momento televisivo ed un celebre foto che ritrae i due negli anni Novanta. Inoltre, la showgirl ed il cantante si sono scambiati anche un bacio: l'immagine del loro gesto d'affetto è immediatamente diventata virale sui social, con tantissime persone che hanno espresso la propria emozione anche solo al pensiero che i due, un giorno, possano davvero tornare insieme a distanza di così tanto tempo. In fondo sognare non costa niente e a volte certi amori fanno davvero dei giri immensi per poi ritornare, come hanno dimostrato di recente Ben Affleck e Jennifer Lopez, che sono tornati ad essere una coppia a distanza di venti anni.