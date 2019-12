Michelle Hunziker, la confessione shock: "Sono stata picchiata da un uomo"

La conduttrice di All Together Now rivela per la prima volta di essere stata vittima della violenza di un uomo ma precisa che non sta parlando di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker è stata picchiata da un uomo del suo passato, la conduttrice, parlando del suo impegno nel sociale, ha raccontato: "so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza".

Michelle Hunziker parla per la prima volta di uno dei momenti più difficili della sua vita e lo fa dalle pagine del settimanale 'Oggi'. La conduttrice televisiva ha raccontato di essere stata picchiata da un uomo: "Sì, mi è capitato... Il percorso di Doppia Difesa l'ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l'ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità". Anche a causa di questa esperienza Michelle è sempre in prima fila contro gli abusi sulle donne: "in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio... Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali... e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza".

Come dicevamo, è la prima volta che Michelle racconta questa storia: "A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito". La sua bruttissima esperienza le permette di immedesimarsi in quelle donne che subiscono maltrattamenti e soprusi: "posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io... La credibilità, quando fai qualcosa, ce l'hai perché le persone ti 'leggono', si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza".

Il nome della persona non lo rivela, ma a scanso di equivoci Michelle chiarisce subito che no sta parlando di nessuno dei suoi mariti: "Escludo Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, così sapete che non c'entrano, così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l'ho vissuta molto prima...". Fortunatamente la conduttrice di 'All together now' è riuscita ad uscire da quella relazione tossica "Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta: 'Devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi'".

Quest'ultima frase ha suscitato polemiche da parte di alcuni utenti su Twitter che l'accusano di "Victim blaming", quel fenomeno che porta alla colpevolizzazione della vittima di violenza.