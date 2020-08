Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, foto proibita in Sicilia finisce sui social: avviata un'indagine

La foto proibita postata sui social da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ha fatto finire mamma e figlia dritte dritte in un'indagine della Capitaneria di porto di Agrigento.

La conduttrice di Striscia La Notizia e la figlia si sono fatte fotografare sulla Scala dei Turchi. Nonostante la showgirl abbia precisato che si trovava "fuori dalla zona protetta" la Capitaneria di porto di Agrigento ha avviato accertamenti. "Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale (fuori dalla zona protetta ovviamente)", ha scritto Michelle Hunziker nello foto che la ritrae insieme alla figlia sulla Scala dei Turchi, in provincia di Agrigento.

La zona è protetta ed in parte interdetta ai turisti ma secondo molti utenti dei social e Claudio Lombardo, presidente dell'associazione 'Mareamico', l'ordinanza del Procuratore di Agrigento prevede che tutta l'area sia sotto sequestro. Lombardo, raggiunto dalla Adnkronos, ha detto: "E' chiaro che tutta l'area è sotto sequestro. Mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così".

Leggendo i commenti al post, molti siciliani della zona difendono Michelle mentre altri danno ragione agli ambientalisti affermando che l'accesso è vietato all'intera area. Nel frattempo la Capitaneria di porto di Agrigento ha avviato un'indagine per accertarsi che la showgirl e la figlia di Eros Ramazzotti abbiamo rispettati i divieti.

La Scala dei Turchi è una parete rocciosa di colore bianco sul mare di Realmonte in provincia di Agrigento. La zona è diventata molto frequentata dai turisti dopo essere stata usata come location da Giuseppe Tornatore per una scena del film Malèna e principalmente per essere stata nominata in alcuni libri di Andrea Camilleri e del suo personaggio più famoso, il commissario Montalbano.